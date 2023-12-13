RTÜK’ten CHP’ye ret

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı, TRT Haber kanalını şikâyet eden Cumhuriyet Halk Partisi’nin medya ve halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bulut’un başvurusunu usul hatası yaptığı gerekçesiyle reddetti.

RTÜK’ten CHP’ye ret

CHP’nin medya ve halkla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, TRT Haber kanalını RTÜK’e şikâyet etmişti. Bulut’un başvuru gerekçesi kamu yayıncısı TRT’nin Yasa ihlali yaptığı iddiasıydı. Bulut, TRT Haber’de yayınlanan CHP lideri Özgür Özel ile Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin olarak yapılan haberin TRT haber yöneticilerinin görüş ve duygularını yansıttığı belirterek, RTÜK’ten yaptırım talep etti.

Adana Milletvekili Bulut’un talebini değerlendiren RTÜK, söz konusu şikâyet dilekçesinin şahsi mi yoksa kurumsal mı olduğunun belli olmaması nedeniyle başvuruyu geri çevirdi.

Üst Kurul Başkanlığı’nın cevabi yazısında, “Şikâyet dilekçesi incelendiğinde söz konusu dilekçenin şahsınızca oluşturulduğu görülmüş olup mezkûr başvurunun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezince yapılan kurumsal nitelikli bir başvuru mu yoksa şahsınız tarafından gerçekleştirilen bireysel nitelikli bir başvuru mu olduğu konusunda tereddüt hâsıl olduğundan söz konusu şikayetiniz ile ilgili herhangi bir işlem yapılamamıştır” denildi.

Başkanlık, CHP’li Vekil Bulut’a doğru yöntemi göstererek, başvurunun izah edilen hususlara uygun olarak gerçekleştirilmesi durumunda şikâyete konu yayının Üst Kurul uzmanlarınca inceleneceği cevabını verdi.

Kaynak: İHA

Etiketler
RTÜK CHP
Fatih Altaylı'dan Türkiye-İsrail ilişkilerinin sürmesine eleştiri: Puma bizden daha delikanlı çıktı Fatih Altaylı'dan Türkiye-İsrail ilişkilerinin sürmesine eleştiri
CHP lideri Özel, kalp krizi geçiren Saadet Partili Bitmez’i ziyaret etti CHP lideri Özel, kalp krizi geçiren Saadet Partili Bitmez’i ziyaret etti
Birçok yere kargalar dikmişti - Şimdi kilosu cep yakıyor, üstelik çok faydalı Birçok yere kargalar dikmişti - Şimdi kilosu cep yakıyor, üstelik çok faydalı
400 mağazaya sahip dev şirket iflas etti! Mağazaları kapatılıyor 400 mağazaya sahip dev şirket iflas etti! Mağazaları kapatılıyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve yağmur geliyor, hava buz kesecek! Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve yağmur geliyor, hava buz kesecek!
Kademeli emeklilik için teklif sunuldu: 1999-2008 arasındaki sigortalılar dikkat Kademeli emeklilik için teklif sunuldu: 1999-2008 arasındaki sigortalılar dikkat
Naci Görür, İstanbul depremi için özellikle o bölgeyi uyardı: ‘9 şiddetini bulacak…’ Naci Görür, İstanbul depremi için özellikle o bölgeyi uyardı: ‘9 şiddetini bulacak…’
Haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu Haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu
Görüntüler ortaya çıktı: Halil Umut Meler'in tekmelenmesinde VIP detayı Halil Umut Meler'in tekmelenmesinde VIP detayı