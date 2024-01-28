PM’de düğüm çözülecek; CHP’de İzmir için “ağabey formülü”: Alaattin Yüksel aday olabilir iddiası

Yerel seçimler için partilerin aday belirleme çalışmaları devam ediyor. CHP geçen gün toplanan Parti Meclisi’nde 209 il ve ilçenin adayı belirlendi. CHP’nin kalesi konumundaki İzmir ve ilçelerinin adaylarının daha sonraki Parti Meclisi’nde belirleneceği açıklandı.

Son toplanan Parti Meclisi’nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için mevcut Karşıyaka Belediyesi Başkanı Cemil Tugay’ın adının gündeme geldiği ileri sürüldü. Ancak toplantıda tartışma çıktığı için İzmir dosyası daha sonra görüşülmek üzere rafa kaldırıldı. CHP’nin bazı eski yöneticileri de sosyal medyadan Tugay ismine tepki gösteren ve suçlamalarda bulunan paylaşımlar yaptı.

İZMİR’DE “AĞABEY FORMÜLÜ” DEVREDE: ALAATTİN YÜKSEL ADAY YAPILACAK İDDİASI

Halk TV yayınına katılan GDH Ankara Temsilcisi Mahmut Aydın, CHP kulislerinden edindiği bilgileri aktardı. Aydın’a göre, İzmir’deki tartışmaları sonlandırmak için bir “ağabey formülü” bulundu ve eski CHP Milletvekili Alaattin Yüksel’in adaylığı masaya geldi.

Gazeteci Aydın, şunları kaydetti:

“PM’de birtakım tartışmalar çıktı. Tunç Soyer isminin öne çıktığı söylendi. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın aday gösterileceği söylendi sonra ertelendi.

Bazı gazeteci arkadaşlarımız ve CHP’liler de bunun aslında Tunç Soyer’in önünü kesmek için yapıldığını söyledi. Çünkü DEM Partisi İzmir’de Tunç Soyer’in adaylığını istiyordu.

Fakat şimdi aldığım bilgilere göre; İzmir’de ağabey formülüyle bu işin İzmir’de eski CHP Milletvekili Alaattin Yüksel’le çözüleceği yönünde. Alaattin Yüksel sevilen bir isim, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le de bir dönem milletvekilliği yaptı. Alaattin Yüksel isminde bir mutabakata varılacağı yönünde bir bilgi geldi bana.”