İYİ Parti'den bir istifa daha; Buğra Kavuncu'ya yakındı

31 Mart seçimlerine 81 ilde kendi adaylarıyla gireceğini açıklayan İYİ Parti'de sular durulmuyor.

Partinin birçok ildeki teşkilatlarında ve meclis üyeleri arasında yaşanan toplu istifaların ardından, 14 Mayıs seçimlerinde Meclis'e giren çok sayıda milletvekili de İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurmuştu. İstifa kararlarına gerekçe olarak 31 Mart seçimlerine İYİ Parti'nin tek başına girmesi gerekçe gösterilirken, son ayrılık haberi İYİ Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu'ya en yakın isimlerden biri geldi.

BUĞRA KAVUNCU'YA EN YAKIN İSİMLERDEN BİRİYDİ

Seçimlerde aday belirlemek için Genel İdare Kurulu'ndan (GİK) tam yetki alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) adayı olarak Buğra Kavuncu'yu duyurmuştu. İYİ Parti'de yıllarca İstanbul İl Başkanı olarak görev yapan Kavuncu'nun yanında çalışmış ve il başkanlığında uzun yıllar boyunca çok önemli pozisyonlar yürütmüş olan eski başbakanlık müşaviri Hakan Alkan, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından istifa kararını açıklayan Alkan, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığında önceki dönem Yerel Yönetimler ve Uluslararası İlişkilerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptım. Bir süredir Genel Merkezin yönetim anlayışı ve politikalarıyla şahsımın düşünceleri uyuşmamaktadır. Bu sebeple, samimiyetle hizmet verdiğim İYİ Parti saflarından ayrılıyorum. Saygılarımla.