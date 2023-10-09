Özgürlük Yürüyüşü'nde 9'uncu gün: TİP lideri Erkan Baş, Aladağ'da tarikat yurdunda katledilen çocuklar için yürüyor

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın, partisinin Hatay Milletvekili Can Atalay ve Gezi tutsaklarının hukuksuz şekilde tahliye edilmemesine karşı Hatay'dan başlattığı, Ankara'da sona ermesi planlanan "Özgürlük Yürüyüşü" 9. Gününe girdi.

Bugün "Aladağ'da tarikat yurdunda katledilen çocuklar" için yürüyen TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a çok sayıda kişi ve kurum temsilcisi eşlik ediyor.

Baş, yürüyüşün 9’uncu gününde yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

Özgürlük Yürüyüşü’nün 9. gününde Adana’dayız. Bugün, Can Atalay’ın avukatlıklarını yaptığı, Aladağ’da Süleymancılar’ın yurdunda katledilen kız çocukları için yürüyoruz.

Bilirkişi raporlarında Aladağ’daki yurtta çıkan yangının eskiyen elektrik şalterlerinden ötürü çıktığı ve ortada 12 insanın ölümüne sebep olan bir ihmal; yani bir cinayet olduğu sabit olmasına rağmen davanın sanıklarının sırtı sıvazlandı.

Ama Aladağ’daki 11 kız çocuğunu savunan Hatay Milletvekilimiz, Avukat Can Atalay hukuksuz yere Silivri zindanlarında tutulmaya devam ediliyor!

Saray Rejimi’nin özeti budur! Bu yüzden Can Atalay, Silivri’de. Ancak onu oradan mutlaka alacağız, özgürlüğümüzü mutlaka kazanacağız!