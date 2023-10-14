Özgürlük Yürüyüşü'nde 14'üncü gün: Erkan Baş bugün Amasra Maden Katliamı'nda hayatını kaybeden madenciler için yürüyor

TİP lideri Erkan Baş'ın başlattığı Özgürlük Yürüyüşü devam ediyor. Baş'ın yürüyüşünün bugünkü konusu ise Amasra Maden Katliamı'nda hayatını kaybeden madenciler oldu.

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TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın partisinin Hatay milletvekili ve Gezi tutsaklarının serbest bırakılması için başlattığı Özgürlük Yürüyüşü 14’üncü günde Amasra Maden Katliamı’nda hayatını kaybeden madenciler için sürüyor.

Baş’ ın 1 Ekim’de Hatay’dan Ankara’ya başlattığı Özgürlük Yürüyüşü, 14. gününde Niğde’de devam ediyor.

Baş, bugün Çiftehan’dan Ulukışla’ya Amasra Maden Katliamı’nda yaşamını yitiren madenciler için yürüyor.

Baş’a, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer eşlik ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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