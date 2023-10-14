İmamoğlu'ndan iktidara gönderme: Oy hesabı üzerinden hizmet planlaması yapanlardan değiliz!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidara göndermede bulundu. İmamoğlu, "Diğerleri gibi, oy hesabı üzerinden hizmet planlaması yapanlardan değiliz" dedi.

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İmamoğlu'ndan iktidara gönderme: Oy hesabı üzerinden hizmet planlaması yapanlardan değiliz!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı TBM çıkış törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada İmamoğlu, "Yakın dönemde, İstanbul'da belediye başkanlığı yapmış bir kişinin, tabii ki bize en çok oy veren kişinin semtlere, ilçelere metro götüreceğiz dediği günden, bize en az oy verse de büyük bir çabayla, büyük bir gayretle oraya bir hizmeti getirdiğimizde, yani Sultanbeyli-Çekmeköy arasında yeraltındaki o tünelleri bitirdiğimizde, ben onlara yeraltı solucanları diyorum, o solucanları TBM'lerin işini bitirip gururla yukarıya çıkarttığımızda bize İstanbul'da en az oy veren ilçelerden birisi de olsa Sultanbeyli, onlarla bu gururu yaşamaktan mutlu olan anlayışın belediye başkanlarıyız. Diğerleri gibi, oy hesabı üzerinden hizmet planlaması yapanlardan değiliz. Bizden ve bizden olmayanlar diye insanlara bakan bir gözlüğe sahip asla değiliz. Tam aksine, bizim gözlerimiz insanların bir çift gözüne bakan, onları hisseden 86 milyon insanına eşit, 16 milyon insanına eşit bakan, aynen o bir çift mavi göz gibi, Atatürk'ün bu Cumhuriyeti kurduğu andaki gözler gibi bakan insanlarıyız" dedi.

"HER YERDE ISRARLA SÖYLEMEK İSTEDİĞİM BİR ŞEY VAR"

"Her yerde ısrarla söylemek istediğim bir şey var" diyen İmamoğlu, ". Türkiye farklı gündemlerle ve Türkiye ne yazık ki halkımızın ne yazık ki itibar etmediği birtakım mevzularla vakit öldürüyor, vakit geçiriyor ve geçirdi. Bugün ekonominin düştüğü durum ne yazık ki, Türkiye'de kural dışı, liyakatsiz ve gerçekten ve gerçekten, asla ve asla hiçbir ortamda izah dahi edemeyeceğimiz uygulamalar sonucunda, dar gelirlinin daha yoksullaştığı, emeklinin neredeyse, çok özür dileyerek, muhtaç hâle getirildiği, dilenir hâle getirildiği bir süreci milletimize yaşatan bir ekonomik düzene biz, hepimiz maruz kaldık. Bugün ülkede, ekonomik itibarın dünya ölçeğinde ne kadar düştüğünü, bir meseleyle ilgili borçlanma yapmak istediğinizde, dünya çapında bir finans kaynağı bulma noktasına geldiğinizde, en itibarsız oranlarla, en yüksek, en pahalı para bulma mekanizmalarıyla karşı karşıya geliyorsunuz. İşte, Türkiye tam da bu anlamda liyakatsiz bir sürecin sonucu buraya geldi. Artık Türkiye ekonomide, sosyal adalette, birçok konuda önüne daha güçlü bir şekilde bakmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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