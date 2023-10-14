Zafer Partisi'nde deprem: İstifa eden 86 kişi MHP'ye geçti

Zafer Partisi'nden istifa eden 86 kişi MHP'ye geçti.

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Zafer Partisi'nde deprem: İstifa eden 86 kişi MHP'ye geçti

Adana’da Zafer Partisi’nden istifa eden il yönetimi ve 87 kişi törenle Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katıldı.

Zafer Partisi Adana İl Başkanı Ayhan Binboğa, dün yaptığı açıklamada tüm yönetimin ve parti üyesi 87 kişinin kendileriyle birlikte istifa ettiğini söyledi.

Açıklamanın ardından bugün istifa eden partililer düzenlenen törenle MHP’ye katıldı. MHP Adana İl Başkanlığı’nda düzenlenen törende konuşan Ayhan Binboğa, “Çocukların, mazlumların, sivil insanların bombalandığı bir savaşta eğer Zafer Partisi’nin bir milletvekili adayı ‘Allah İsrail ordusuna güç kuvvet versin’ deyince ilk tepkiyi gösteren şahsım ve Adana teşkilatıdır. Bunun üzerine de hiçbir işlem yapılmamıştır. Bizim istifa sürecimiz bu şekilde gelişti. İstifamızı verdik. Biz gerçekten yuvamıza geldik. Bizleri kabul ettikleri kabul ettikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı ise katılımcılara teşekkür ederek CHP ve İYİ Parti’de siyaset yapan kişileri de MHP’ye davet etti.

Konuşmaların ardından MHP yönetimi yeni katılan 87 üyeye rozet taktı.

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