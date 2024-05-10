Özgür Özel'den iddialı 'Eurovision' açıklaması: 'Katılacağız, onu da kazanacağız'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eurovision şarkı yarışmasına Türkiye'nin katılım göstermemesine ilişkin konuştu. Özgür Özel ayrıca belediyelerle ilgili son dönemde artan torpil iddialarına da sert sözlerle yanıt verdi

'KATILACAĞIZ, ONU DA KAZANACAĞIZ'

İşte, Özgür Özel'in açıklamaları:

"Seçilen belediye başkanlarına sahip çıkın. Onları zorlamayan, onları borçları var, hizmet bekleyen insanları var. Biz bu belediyeleri çocuklarımızı işe sokmak için almadık. Elbette onlar da olacak ama kayırmacılıkla değil. Biz bu belediyeleri zenginleşmek için alamdık. Biz bu belediyeleri adam kayırmak için almadık. Biz bu belediyeleri, hizmet etmek, vatandaşın gönlünü fethetmek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini iktidar yapmak için aldık.

Seçimleri biz kazandık ama biz Cumhuriyet Halk Partisi değiliz yalnızca. Biz Türkiye ittifakıyız. Renklerini al yıldızlı al bayaraktan alırız. Milli takımı tutan, Filenin Sultanlarıyla sevinen herkes bizim ittifakımızdadır. Göreceksiniz iktidar olacağız Eurovision’a da katılacağız onu da kazanacağız Milli Takımı da dünya şampiyonu yapacağız.''