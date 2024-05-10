Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti: Masada neler var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile kabul etti. İki liderin yeni Anayasa, iç ve dış politikayı değerlendirmesi bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşme saat 14.45'te başladı.

SON OLARAK 29 NİSAN'DA BİR ARAYA GELDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 29 Nisan'da bir araya gelmişlerdi.

Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti: Masada neler var? - Resim : 1

MASADA NELER VAR?

İki liderin yeni Anayasa, iç ve dış politikayı değerlendirmesi bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli MHP AKP
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