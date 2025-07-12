Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tepki: Mezhepçilik Üzerinden Hesap Yaptırmayız

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Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Türkiye kazanmıştır, milletim kazanmıştır. Türk, Kürt, Arap, 86 milyon her bir vatandaşımız kazanmıştır" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Büyükşehir Belediye Binası arkasındaki yaptığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde bu açıklamalara tepki gösterdi.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ümmetçilik ve mezhepçilik üzerinden yeni bir ittifak arayışında olduğunu belirtti.

Özgür Özel, "Sünni Müslümanlık üzerinden yeni bir ittifak kuracak ve aklı sıra bunun üzerinden yeni bir ittifakla yürüyecek. Cumhuriyet Halk Partisi olarak durmamız gereken yerde dururuz ama Türkiye’ye bir ümmetçilik üzerinden, mezhepçilik üzerinden, din siyaseti üzerinden bu coğrafyada sana hesap yaptırmayız" ifadelerini kullandı.

'İZİN VERMEYİZ'

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çıkmış, Kürt, Türk, Arap... Hesap: Kürtlerin temsilcisi DEM, Türklerin temsilcisi MHP, bak bak bak... Arapların temsilcisi kendisi. Suriyelileri doldurdu, Arapların temsilcisi kendisi. Bir çatı kuracak. Çatıda vatandaşlık bilinci değil, ümmet bilinci olacak. Sünni Müslümanlık üzerinden yeni bir ittifak kuracak ve aklı sıra, aklı sıra bunun üzerinden yeni bir ittifakla yürüyecek. Bugün çeşitli siyasi partilerden açıklamalar geliyor, 'Biz Kürt’le Türk’ün kardeşliğine, gözyaşının bitmesine, şehit gelmemesi için her şeyi yaparız.' Cumhuriyet Halk Partisi olarak durmamız gereken yerde dururuz. Ama Türkiye’ye bir ümmetçilik üzerinden, mezhepçilik üzerinden, din siyaseti üzerinden bu coğrafyada sana hesap yaptırmayız.

'HİÇBİR SEÇMENİ İLKESİZ DÜŞÜNMEYİN'

Biz bu işi Türkiye İttifakı’yla, nasıl Malatya’da, bütün Türkiye’de, 31 Mart’ta sosyal demokratlar, muhafazakâr demokratlar, milliyetçi demokratlar, liberal demokratlar, sosyalist demokratlar, Kürt demokratlar, el ele, omuz omuza, gönül gönüle seni nasıl yendiysek yine yeneceğiz, yine yeneceğiz, yine yeneceğiz.

Buradan bütün CHP’lilere sesleniyorum: Asla ve asla korkmayın. Efendim, yeni bir ittifak kurulur. Orada hiçbir partiyi hor görmeyin. Hiçbir seçmeni, hele hele Kürtleri, sakın Tayyip Erdoğan’ın düşündüğü gibi ilkesiz insanlar diye düşünmeyin. Kürt kardeşlerimizin de biz Türklerin de Alevi’nin de Sünni’nin de kendini nasıl tanımlıyorsa, Laz’ı da Çerkez’i de Roman’ı da bu memleketin vatandaşı ya, Misak-ı Millî sınırında ya, baş üstünde, baş üstünde... Ne kim sana kendini kullandırtır, ne de bambaşka kimlik çatışmaları... Ben Türk milliyetçilerine de kurban olayım. Ülkücülere de kurban olayım. Muhafazakârlara da kurban olayım. Kürt kardeşime de kurban olayım. Tayyip Erdoğan, düş yakamızdan, düş yakamızdan."

Kaynak: ANKA