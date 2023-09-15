Özgür Özel'den 'adaylık' videosu
Bugün yaptığı açıklama ile CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Özgür Özel, sosyal medya hesabından bir video yayınladı.
CHP'de başlayan değişim tartışmaları bugün yeni bir boyuta taşındı.
CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Genel Merkezi düzenlediği basın toplantısıyla kurultayda CHP Genel Başkan adayı olacağını açıkladı.
ADAYLIK VİDEOSU
Özel, akşam saatlerinde ise sosyal medya hesabından bir video yayınladı.
Özel videoya "Bizim Hikayemiz..." notunu düştü.
Video şöyle:
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