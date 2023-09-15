CHP’li Öztunç: Özel, grup başkanlığından istifa etmeli

CHP Milletvekili Ali Öztunç, bugün Genel Başkanlık yarışı için adaylığını açıklayan Özgür Özel'in grup başkanlığından istifa etmesi gerektiğini söyledi.

CHP’li Öztunç: Özel, grup başkanlığından istifa etmeli

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kasım ayı başında yapılması beklenen 38. Olağan Genel Kurultay’da genel başkanlığa aday olacağını açıkladı. Özel, grup başkanlığından ayrılma konusunu ise kurultay tarihi ilan edildikten sonra değerlendireceklerini söyledi.

Özel’in grup başkanlığından istifa etmemesine parti içinde eleştiriler geldi. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel’e başarı diledi, “Genel başkan adaylığı her CHP’linin hakkıdır. Ancak Genel Başkan adına Grup başkanlığı koltuğunda otururken genel başkan adayı olması doğru ve etik değildir. Grup başkanlığından istifa ederek yarışmasının daha doğru olacağını düşünüyorum” dedi.

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