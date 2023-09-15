Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tepki: Bu işleri hala SADAT’la mı görüyorsun?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun hedef gösteren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tepki: Bu işleri hala SADAT’la mı görüyorsun?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK ile ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmasına ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

Erdoğan, "Bunlara gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da verme mükellefiyetimiz var. Biz ikinci sınıf demokrasiye evet demiyoruz" demişti.

Erdoğan'ın sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, Milletvekilimiz Sezgin Tanrıkulu için “Gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da verme mükellefiyetimiz var.” demişsin. “Devlet olarak” derken, kastın nedir? Tehdit mi ediyorsun? Bu işleri hala SADAT’la mı görüyorsun? Siyasi ve ahlaki meşruiyetinin olmadığının farkındasın, buna göre davranıyorsun. Ancak bulunduğun makam adaleti emreder. Unutma, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir" dedi.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"SADAT’la yol yürüyen Saray devleti ise “Adalet mülkün temelidir.” sözünden mal-mülk anlayanların, AYM kararlarını dahi tanımayıp, yargıya talimat verenlerin oluşturduğu bir kötülük organizasyonudur. Hangisini temsil edeceğine karar ver."

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