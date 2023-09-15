İstanbul’da 245 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da 17 farklı ilçede uyuşturucuya yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve 30 bin 678 lira para ele geçirilirken, 245 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul’da 245 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili, torbacı, sokak satıcısı olarak tabir edilen şahıslara yönelik 17 farklı ilçede operasyon düzenledi.

Esenyurt, Bağcılar, Beylikdüzü, Esenler, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şişli, Tuzla, Başakşehir, Kağıthane, Ataşehir, Kartal ve Pendik ilçelerinde eşzamanlı düzenlenen operasyonda 245 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin şüphelilerin evlerinde yaptığı aramalarda, 150 kilo 262 gram sıvı uyuşturucu, 125 bin 20 adet ecstasy, 7 kilo 250 gram metamfetamin, 50 gram marihuana, 29 adet sentetik ecza, 1 kilogram bonzai, 150 gram ot esrar, 10 gram kokain, 1 gram afyon sakızı, 1,4 gram narkotik madde, 1 hassas terazi, 5 ruhsatsız silah, 4 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 83 fişek ve 30 bin 678 lira para ele geçirildi. Konuya ilişkin yakalanan şüpheliler hakkında incelemeler devam ediyor.

Kaynak: İHA

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İstanbul Uyuşturucu Gözaltı Operasyon
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