THY uçağında ceset bulundu!

THY’nin yerel saatle dün akşam 19.15' de gerçekleştirdiği Amsterdam- İstanbul seferini yapan TC-JOA kuyruk tescilli Airbus A330 tipi yolcu uçağı saat 22.40 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.

Uçuşun ardından inceleme yapan teknik ekip, uçağın iniş takımında kaçak bir yolcunun cesedini buldu. Olay üzerine uçağa polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, uçak ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, savcılık inceleme yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, THY uçağının iki gün boyunca İstanbul Havalimanı'ndan yaptığı uçuşlar öncesi güvenlik kameraları saniye saniye incelendi ve herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Ceset kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Buradan yolcunun kimliğinin tespit edilmeye çalışılacağı öğrenildi.

THY'NİN AFRİKA UÇUŞU İNCELENECEK

THY’ye ait iniş takımlarında ceset bulunan uçağın, 10 Eylül’de Moritanya’nın başkenti Nouakchott ve oradan Gambiya’nın başkenti Banjul; 11 Eylül’de ise Gabon’un başkenti Libreville ile Angola’nın başkenti Luanda’dan İstanbul’a uçtuğu öğrenildi. Yetkililer kaçak yolcunun bu noktalardan THY uçağına binme ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: Gerçek Gündem