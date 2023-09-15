Sahte doktordan sonra sahte hemşire de Ordu'da yakayı ele verdi!

Ordu Ünye Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde mor renkte hemşire kıyafeti giyerek geceleri dolaşan bir kadın, diğer personel tarafından fark edildi. Kadının sahte hemşire olduğunun anlaşılması üzerine hastane yönetimi harekete geçti.

Yapılan incelemeler üzerine hastane güvenlik kameralarına yakalanan kadının farklı tarihlerde 6-7 kez burada bulunduğu anlaşıldı. Kayıtlara göre hastanenin bekleme salonunda koltuklarda oturduğu, geceleri acilde yaklaşık 1 saat vizitede dolaştığı tespit edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bunun üzerine hastane yönetimi, Ünye Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Ordu İl Sağlık Müdürlüğü de konuyla ilgili inceleme başlattı.

Konuya ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise, şu ifadelere yer verildi:

"Vardiya sorumlusu yaka kartını görmek istediğinde yaka kartına nüfus cüzdanının takılı olduğu, nüfus cüzdanında da isminin C.K. olarak kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Acil Servis vardiya şefi olaydan şüphelenmesi üzerine kişiye beklemesini söylemiş ve güvenlik çağırmak üzere gittiğinde şahıs olay yerinden kaçmıştır.

Konu ile ilgili yapılan geriye yönelik inceleme ve kamera görüntülerinde kişinin 10 günlük süre içerisinde aralıklı olarak kantin bekleme alanlarında, aktif tedavinin yapılmadığı alanlarda gezdiği, tedavi hizmetlerinde herhangi bir işlem ve tedavi yapmadığı güvenlik kamera kayıtları incelenmesinde tespit edilmiştir. Konu ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından inceleme başlatılmış olup ilgili kamera kayıtlarının hazırlanmasına müteakip Cumhuriyet Savcılığına 14 Eylül 2023 tarihiyle suç duyurusunda bulunulmuştur."

SAHTE DOKTOR DA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan Ayşe Özkiraz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

Ayşe Özkiraz, hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Ayşe Özkiraz'ın ameliyathanede, ameliyata girerken ve gece nöbetlerine kaldığını gösteren çok sayıda fotoğrafı çıkmıştı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Özkiraz'ın herhangi bir tıbbi işlem yapmadığı bildirilmişti.

Daha sonra mahkeme, 21 yaşındaki Ayşe Özkiraz'a, 8 yıl hapis ve 18 bin lira para cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Özkiraz, kararın ardından tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem