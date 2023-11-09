Özgür Özel'den 10 Kasım vurgusu: Zaman Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti yaşatmak için mücadele etme zamanıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü 10 Kasım’a özel bir mesaj paylaştı.

Özel, yazılı olarak paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Çağdaş, demokratik ve laik Türkiye’nin temellerini atan, Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın mimarı ilk ve ebedi Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 85’inci yıldönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyorum.

'PEK ÇOK MİLLET İÇİN DE UMUT IŞIĞI OLMUŞTUR'

Büyük zaferlerin sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 57 yıllık yaşamı, her birimize yol göstermeye devam etmektedir. Cumhuriyetin 2’nci yüzyılında Atatürk’ün hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma yolunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için durmaksızın çalışacağımıza söz veriyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece ülkemiz için değil bu coğrafyadaki pek çok millet için de umut ışığı olmuştur.

'DEMOKRATİK, LAİK VE SOSYAL HUKUK DEVLETİ NİTELİKLERİNİ SAVUNMAK VE GÜÇLENDİRMEK EN TEMEL GÖREVİMİZDİR'

Partimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin 100’üncü yılında maalesef cumhuriyete husumet besleyen kadroların iktidarına engel olamadı. Zaman, 'İki büyük eserim var, biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’dir.' diyen Atatürk’ün ilke, devrimlerine ve altı oka sahip çıkma, kurduğu cumhuriyeti yaşatmak için mücadele etme zamanıdır. Atatürk’ün fikirlerinin ve hayat felsefesinin ışığında, 'Kimsesizlerin kimsesi' olarak tanımladığı Cumhuriyetimizi, 86 milyon yurttaşımızın her bir ferdi için daha yaşanılabilir kılmak, O’na olan borcumuzdur. Adaletin, demokrasinin ve laikliğin büyük yara aldığı böylesi bir dönemde, Cumhuriyetimizin Anayasa’nın ikinci maddesinde vurgulanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini savunmak ve güçlendirmek en temel görevimizdir. Ebediyete intikalinin 85’inci yıldönümünde başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: ANKA