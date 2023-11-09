CHP'li Derici: İktidarın İsrail ve Filistin konusunda attığı her adım milli güvenlik meselesidir

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Saadet Partisi'nin İsrail-Filistin savaşıyla ilgili grup önerisine ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi adına Genel Kurulda söz aldı.

İSRAİL VE FİLİSTİN'DE YAŞANAN GELİŞMELER TÜRKİYE'NİN MİLLİ GÜVENLİĞİNİ DOĞRUDAN İLGİLENDİRİYOR

Öneş Derici, konuşmasında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının bütün dünyayı ilgilendiren bir insanlık trajedisi olduğunu vurgulayarak, tüm dünya ülkeleri ve uluslararası kuruluşların barış ve çözüm odaklı bir şekilde devreye girmesi gerektiğini belirtti.

Bölgedeki gelişmelerin Türkiye'nin milli güvenliğini doğrudan etkilediğini belirten Öneş Derici, hükümetten konuya ilişkin şeffaf bir politika benimsemesini ve vatandaşlarla tüm gelişmeleri paylaşmasını talep etti.

İKTİDAR GÜVENLİK ZAFİYETLERİNE ENGEL OLAMIYOR

Konuşmasına devam ederken iktidarın milli güvenlik konusunda zafiyetlere sebep olan diğer uygulamalarına değinen Öneş Derici, geçtiğimiz ay vatandaşların e-devlet üzerinden kişisel verilerinin çalınmasına ilişkin, iktidarın siber güvenlik zafiyetlerine engel olamadığını belirtti. Yakın geçmişte yaşananlardan örnekler vermeye devam eden Öneş Derici, şunları kaydetti:

“Milli güvenliğimizi ilgilendiren bir başka örnek ise, geçtiğimiz ay mecliste ve basında gündeme gelen Akkuyu Nükleer Santrali’ne ilişkin imzalanan anlaşmadır. Akkuyu Santrali'nin yapımı ve işletmesine ilişkin detayların halktan gizlenmesi, santralin Rusya'nın enerji ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş olduğuna ilişkin iddialar ve konuya dair yapılan ve yapılmayan tüm açıklamalar; Türkiye’nin milli çıkarlarını, milli egemenliğini ve milli güvenliğini doğrudan ilgilendirmektedir.”

İKTİDAR, İSRAİL-FİLİSTİN SAVAŞI KONUSUNDA YAPACAKLARINI HALKLA PAYLAŞMALI

Öneş Derici, hükümetin bölgedeki çatışmalar konusunda izleyeceği yol haritasını belirlerken şeffaf ve açık bir politika izlemesi, milli güvenliği ve çıkarları göz önünde bulundurması ve toplumun hassasiyetlerini dikkate alması gerektiğini vurguladı.

“Özellikle İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına ilişkin devlet kurumlarının attığı her adımın halkımıza şeffaf olarak iletilmesinin bir milli güvenlik zaruriyeti olduğunu hatırlatmak isteriz” diyen Öneş Derici, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve milletinin güvenliğinin her zaman en büyük öncelik olduğunu belirtti.

Kaynak: Gerçek Gündem