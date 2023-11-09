TTB'den Yargıtay 3. Dairesi hakkında çağrı: Üyeleri hakkında gereğinin yapılmasını talep ediyoruz

Türk Tabipleri Birliği, AYM'nin kararını hiçe sayan Yargıtay 3. Dairesi hakkında bir açıklama yayınladı.

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TTB'den Yargıtay 3. Dairesi hakkında çağrı: Üyeleri hakkında gereğinin yapılmasını talep ediyoruz

Yargıtay 3. Dairesi, Gezi tutsağı TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın 18 yıllık cezasını hak ihali olarak değerlendiren AYM'nin kararını hiçe saymış, bu kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

MHP'li oldukları bilinen Yargıtay üyelerine karşı tepkiler yükselirken bir tepki de Türk Tabipleri Birliği'nden geldi.

TTB, yaptığı duyuruda Yargıtay üyelerine karşı gerekenin yapılmasını talep etti.

Yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye’nin Hukuksuzlaştırılmasını ve Anayasasızlaştırılmasını Kabul Etmiyoruz! Yıllardır adalet ve özgürlüklerin ortadan kaldırılmasına dönük adımlar, kalan kırıntıları da yok etme yönünde ilerlerken; otoriterleşen sistem, halkın iradesiyle seçilmiş milletvekilinin Anayasa Mahkemesi tarafından verilen hak ihlali kararını uygulamamak için, Yargıtay 3. Dairesi eliyle hukuk darbesi gerçekleştirmiş, Anayasa’nın 153. maddesini yok sayan bir karara ve girişime imza atmıştır. Uzun zamandır belirsizlik yaratma kapasitesinin güçlenmesine tanıklık ettiğimiz bir dönemde Yargıtay’ın kararı Anayasa’nın ilgasına işaret etmektedir ve artık cevap vermesi gereken yasama organıdır. Ancak yasama organı fiilen ortadan kaldırıldığı, yasama ve yürütme özdeşleştiği için normatif sistemin dayanağı da kalmamıştır. Bu hukuksuzlaştırma ve anayasasızlaştırma müdahalesinin derhal sonlandırılmasını ve karara imza atan Yargıtay 3. Dairesi üyeleri hakkında gereğinin yapılmasını talep ediyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Yargıtay Can Atalay Türk Tabipleri Birliği (TTB)
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