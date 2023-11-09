Levent Gültekin: ‘‘Saray, Kavala ve Gezi mağdurlarını bırakma hazırlığı yapıyordu’’ 

Yargıtay, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay kararını uygulamayarak, ‘hak ihlali’ yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.



Gazeteci Levent Gültekin, Youtube hesabından paylaştığı ‘‘Yargı darbesinin arkası’’ başlıklı videoda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gültekin, 14-28 Mayıs seçimleri sonrasına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın danışmanlarının muhalif yazar ve gazetecilerle görüşmeler düzenlediğini söyledi. Yapılan görüşmelerde iktidarın, rasyonel politikalara sadece ekonomide değil, toplumsal olaylarda da dönüleceğinin mesajını verdiğini anlattı.

“BAHÇELİ’NİN KONUŞMASINDAN SONRA KURULAN BAĞ BİTTİ”

AKP’nin Osman Kavala ve Gezi mağdurları gibi hukuksuzluklar ile ilgili çalışmalar yaptığını aktaran Gültekin, MHP lideri Bahçeli’nin 21 Eylül’de yaptığı konuşmadan sonra ‘’Sarayın muhaliflerle kurduğu bağ bitti’’ iddia etti.



Gültekin şunları söyledi:

“Seçimlerden yaklaşık bir hafta sonra ben de dahil olmak üzere bazı muhaliflerle irtibata geçildi saray içerisinden. Daha ileri gideceğim: Sarayın içinde bazı danışmanlar, muhalif yazarlarla yemek yediler, muhalif yazarlarla buluşmalar yapıldı. Konu şu: ‘Rasyonel politikalara dönüyoruz. Sadece Mehmet Şimşek meselesi değil, içeride de akıl, mantık çerçevesinde bir yumuşamaya gidiyoruz. AKP’yi kurulduğu yıllardaki çizgiye döndüreceğiz.’ Bu mesaj herkese verildi. Ben de dahil olmak üzere. O sohbetlerde genelde iki şey konuşuldu.”



AKP’nin Osman Kavala ve Gezi mağdurları gibi hukuksuzluklar ile ilgili çalışmalar yaptığını aktaran Gültekin, MHP Lideri Bahçeli’nin 21 Eylül’de yaptığı açıklamadan sonra ‘’Sarayın muhaliflerle kurduğu bağın’’ bittiğini söyledi:



‘‘Osman Kavala, Gezi mağdurları ve bazı hukuksuzlukları halletmeniz lazım denildi. Bunların halledileceği mesajı verildi. Çünkü ekonominin düzelmesi için Türkiye’nin batıdan sermaye bulabilmesi lazım. Saray bunun hazırlığını yapıyordu. Bu gizli saklı değil. Ve 21 Eylül’de Devlet Bahçeli çıktı, ‘Süleyman Soylu’ya sahip çıkacağız. Savcıları göreve çağırıyorum’ dedi. 21 Eylül itibariyle sarayın muhaliflerle kurduğu bağ bitti. Gezicilerin bırakılma ihtimali ortadan kalktı.”

Kaynak: Gerçek Gündem