AKP'li isim Yargıtay'ı topa tuttu! 'Hukuk katliamı, siyasi muhtıra'

Eski AKP milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiği yönündeki kararına uyulmamasına hükmetmesine tepki gösterdi.

Yargıtay’ın AYM kararını tanımamasını ve üyeler hakkında suç duyurusunda bulunmasını değerlendiren Tayyar, durumu “hukuk katliamı” olarak nitelendirdi.

"HUKUK KATLİAMI, SİYASİ MUHTIRA"

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararı için “Dikkatlice okunduğunda bir siyasi muhtıradan söz etmek de mümkün” diyen Tayyar, “TBMM’nin Atalay’ın vekilliğini düşürmeyerek görevini ihmal ettiğini söylüyor, ayar veriyor, göreve çağırıyor” diye belirtti.

Soros’un fonladığı Açık Toplum Vakfı’nın yakın döneme kadar yönetim kurulu başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'a da tepki gösteren Tayyar, "Vesayete direnenleri ‘gayri milli’ olarak tanımlayan Sorosçu bürokrata da haddini bildirmelidir" dedi.

Tayyar’ın X (Twitter) hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Yargıtay 3.Ceza Dairesi’nin tartışmalı kararı, ağırlıklı olarak Can Atalay’ın şahsı ve siyasi pozisyona göre değerlendiriliyor. Mesele gelinen noktada Atalay değil, siyasi tutumlarımız da değil, askeri vesayet dönemini andıran hukuk katliamıdır. Yargıtay kararı dikkatlice okunduğunda bir siyasi muhtıradan söz etmek de mümkün. TBMM’nin Atalay’ın vekilliğini düşürmeyerek görevini ihmal ettiğini söylüyor, ayar veriyor, göreve çağırıyor. Sadece lütfetmiş, AYM üyeleri gibi vekiller hakkında suç duyurusunda bulunmamış. Merak etmeyin, bir sonraki hedef vekillerdir. Yıllardır vesayetle mücadele ederken hangi ara yargının balans ayarını içimize sindirir hale geldik, anlaşılır gibi değil. TBMM ayağa kalkmalıdır. Reddetmelidir. Vesayete direnenleri ‘gayri milli’ olarak tanımlayan Sorosçu bürokrata da haddini bildirmelidir.”

Yargıtay 3.Ceza Dairesi’nin tartışmalı kararı, ağırlıklı olarak Can Atalay’ın şahsı ve siyasi pozisyona göre değerlendiriliyor.



Mesele gelinen noktada Atalay değil, siyasi tutumlarımız da değil, askeri vesayet dönemini andıran hukuk katliamıdır.



Yargıtay kararı dikkatlice… November 9, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem