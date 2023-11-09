Gelecek-Saadet grubundan Yargıtay'ın kararına ilişkin ortak açıklama: Hukuk düzenimize darbe

Yargıtay 3. Dairesi'nin Can Atalay kararı ile ilgili açıklama yapan Karamollaoğlu ve Davutoğlu "Hukuk düzenimize yapılan bir darbe var, AYM üyelerinin yanındayız" dedi.

Gelecek-Saadet grubundan Yargıtay'ın kararına ilişkin ortak açıklama: Hukuk düzenimize darbe

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin TİP Milletvekili Can Atalay'a hak ihlali kararını veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de ortak açıklama yaptı. Davutoğlu, "Hukuk düzenimize yapılan bir darbe var" diyerek Anayasa Mahkemesi'nin yanında olduklarını söyledi.

Karamollaoğlu, "AYM üyelerinin itham edilmesi kabul edilemez. Bundan dolayı üzüntü duyuyoruz ve atılması gereken adımların ciddi adımlar olmasını bekliyoruz. Bu yanlışlıkların düzeltilmesini bekliyoruz. Bu iş çok ileri noktalara kadar götürülebilir. Çözüm hukukta aranmalı" ifadelerini kullandı.

'AYM ÜYELERİNİN YANINDAYIZ'

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları ise şöyle:

"Hukuk düzenimize yapılan bir darbe var. Bireysel başvuru hakkı insan hakkının bir parçasıdır. Devletin düzeninin teamülleri var. Demokrasi tarihimizin boyunca anayasanın aldığı kararının tartışıldığını görüyor muyuz. Bunun yapılma nedeni yargı bağımsızlığını tümüyle ortadan kaldırmak, bireysel başvuru hakkını anlamsız hale getirmek.

AYM üyelerinin yanındayız. Demokratik değerlerin korunması için bütün partiler ve STK'larla hareket etmekte kararlıyız. Yargıtay Başkanı'na soruyorum, Yargıtay 3. dairesinin aldığı karar bütün kurumu temsil ediyor mu? AK Parti kitleleri üzerinden birileri devlete sızarak otoriter yönetimi kalıcı kılmaya çalışıyor."

Etiketler
Gelecek Partisi Saadet Partisi Can Atalay
Birçok AYM üyesini atayan isimdi: Abdullah Gül, Yargıtay'ın AYM kararını uygulamamasına ne dedi? Abdullah Gül, Yargıtay'ın AYM kararını uygulamamasına ne dedi?
Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Gazze'deki insanlık krizini görüştü Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Gazze'deki insanlık krizini görüştü
Şifa deposu çorba! 1 kepçe içenin yanına grip yaklaşmıyormuş Şifa deposu çorba! 1 kepçe içenin yanına grip yaklaşmıyormuş
CHP'li Günaydın'dan Yargıtay kararına tepki: TBMM'ye yönelik yapılan bir saldırı söz konusu CHP'li Günaydın'dan Yargıtay kararına tepki: TBMM'ye yönelik yapılan bir saldırı söz konusu
Yargı dizisinin ekibi de şaşırdı... Apar topar ayrılıktan sonra Show TV'ye geçti Yargı dizisinin ekibi de şaşırdı... Apar topar ayrılıktan sonra Show TV'ye geçti
Fener’deki Rum okulu ve kilisesine taşlı ırkçı saldırı Fener’deki Rum okulu ve kilisesine taşlı ırkçı saldırı
ÇOK OKUNANLAR
Ankara ve İstanbul anketinde AKP'ye büyük sürpriz: Kimse bu sonucu beklemiyordu! Ankara ve İstanbul anketinde AKP'ye büyük sürpriz: Kimse bu sonucu beklemiyordu!
En cimri 4 burç belli oldu: Hesabı hep karşı tarafa ödetiyorlar... En cimri 4 burç belli oldu
Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı: Nüfusu tam 57 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı: Nüfusu tam 57 ili geride bıraktı!
'Bu işin şakası yok' diyerek uyardı: Borsa yatırımcılarına acil çağrı 'Bu işin şakası yok' diyerek uyardı: Borsa yatırımcılarına acil çağrı
Kiracılar ve ev sahipleri dikkat: Evde hangi masraf kime ait? Kiracılar ve ev sahipleri dikkat: Evde hangi masraf kime ait?