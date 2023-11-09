Gelecek-Saadet grubundan Yargıtay'ın kararına ilişkin ortak açıklama: Hukuk düzenimize darbe

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin TİP Milletvekili Can Atalay'a hak ihlali kararını veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de ortak açıklama yaptı. Davutoğlu, "Hukuk düzenimize yapılan bir darbe var" diyerek Anayasa Mahkemesi'nin yanında olduklarını söyledi.

Karamollaoğlu, "AYM üyelerinin itham edilmesi kabul edilemez. Bundan dolayı üzüntü duyuyoruz ve atılması gereken adımların ciddi adımlar olmasını bekliyoruz. Bu yanlışlıkların düzeltilmesini bekliyoruz. Bu iş çok ileri noktalara kadar götürülebilir. Çözüm hukukta aranmalı" ifadelerini kullandı.

'AYM ÜYELERİNİN YANINDAYIZ'

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları ise şöyle:

"Hukuk düzenimize yapılan bir darbe var. Bireysel başvuru hakkı insan hakkının bir parçasıdır. Devletin düzeninin teamülleri var. Demokrasi tarihimizin boyunca anayasanın aldığı kararının tartışıldığını görüyor muyuz. Bunun yapılma nedeni yargı bağımsızlığını tümüyle ortadan kaldırmak, bireysel başvuru hakkını anlamsız hale getirmek.

AYM üyelerinin yanındayız. Demokratik değerlerin korunması için bütün partiler ve STK'larla hareket etmekte kararlıyız. Yargıtay Başkanı'na soruyorum, Yargıtay 3. dairesinin aldığı karar bütün kurumu temsil ediyor mu? AK Parti kitleleri üzerinden birileri devlete sızarak otoriter yönetimi kalıcı kılmaya çalışıyor."