Birçok AYM üyesini atayan isimdi: Abdullah Gül, Yargıtay'ın AYM kararını uygulamamasına ne dedi?

Yargıtay'ın AYM kararını uygulamayıp, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından Abdullah Gül'den konuya ilişkin bir yorum geldi. Gül, Yargıtay'ın AYM'yi hedef yapmasını 'çok yanlış' olarak nitelendirdi.

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Birçok AYM üyesini atayan isimdi: Abdullah Gül, Yargıtay'ın AYM kararını uygulamamasına ne dedi?

Yargıtay Anayasa Mahkemesi’nin(AYM) Can Atalay kararını uygulamayarak, ‘hak ihlali’ yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Yargıtay’ın kararının ardından söz konusu gelişme ‘yargı darbesi girişimi’ olarak nitelendirilirken kamuoyu adeta ayağa kaldı.

T24 yazarı Murat Sabuncu, başta Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan, Başkanvekili Hasan Tahsin Gürcan, üyeler Muhammed Emin Kuz, Muammer Topal, Engin Yıldırım'ı da Cumhurbaşkanı olarak yüksek mahkemeye atayan isim olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e Yargıtay’ın AYM’ye karşı açtığı ‘bayrağı’ sordu.

Gül, Sabuncu’ya verdiği yanıtta, Yargıtay’ın AYM’yi hedef haline getirmesinin yanlış olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yüksek yargı organlarının yetki ve sorumlulukları Anayasamızda sarih bir şekilde belirtilmiş olmasına rağmen Yargıtay'ın dün aldığı kararın izahı mümkün değildir.

Vaktiyle Anayasa Mahkemesi'nin özgürlük karşıtı vesayetçi kararlarını tenkit ve reddetmiş ama Anayasa'ya uyarak gereğini yerine getirmiştik. Anayasa Mahkemesi'nin İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun özgürlükçü kararlarını ve bu kararı alan üyelerini Yargıtay'ın hedef yapması çok yanlış olmuştur.

Hukuk sistemi ve adalete olan güvenin kaybolmaması hayati derecede önemlidir. Ayrıca ekonomi ve dış politika uygulamalarında Türkiye'nin itibarını zedeleyecek ve hükümeti zor duruma sokacak bu hukuk kaosunun hızlı bir şekilde, olgun bir demokrasi anlayışı ve anayasal çerçevede çözümü bir zarurettir."

Etiketler
Abdullah Gül Yargıtay Anayasa Mahkemesi (AYM) Can Atalay
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