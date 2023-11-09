Yargıtay'ın AYM kararına AKP'li hukukçular da tepkili: Hukuktaki çatışma görüntüsü devletimize zarar verir

AKP'li isimler Hayati Yazıcı ve Mustafa Akış, Yargıtay 3. Dairesi'nin AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına tepki gösterdi.

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Yargıtay'ın AYM kararına AKP'li hukukçular da tepkili: Hukuktaki çatışma görüntüsü devletimize zarar verir

Yargıtay 3. Dairesi, verdiği kararla ülkenin ana gündemlerinden biri haline geldi.

Açıkladığı kararda Yargıtay 3. Dairesi, Gezi tutsağı TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın 18 yıllık cezasını hak ihali olarak değerlendiren AYM'nin kararına uymadı ve bu kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'ne karşı tutumu, muhalefet çevrelerince "Yargı darbesi ve "Anayasanın tasfiyesi" olarak yorumlanırken, AKP'li hukukçular da yargıdaki bu olaya tepkili.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, bu karar hakkında, "Öyle olaylar olur ki, analiz yapmak için, konuşsan da konuşmasan da sorun olur. Hiç ve asla olmaması gereken öylesi bir olay yaşıyoruz. Yazık, çok yazık. Devleti oluşturan erkler, sorun çözümler. Asla sorun üretmez, üretemez. Birbirini çelmeleyemez" ifadelerini kullanmıştı.

Eski AKP Konya Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Yazıcı'nın bu açıklamasını destekleyerek, sözlerine kulak verilmesini önererek, 28 Şubat sürecini hatırlattı.

Akış şunları söyledi:

"Meşhur bir video var, görmüşsünüzdür: Sayın Cumhurbaşkanımız Pınarhisar Cezaevi’nde parmaklıkların arkasına geçtiğinde kendisini uğurlamaya gelen binlerce kişiye el sallarken yanındaki kişi Hayati Yazıcı. 28 Şubat’ın en ağır hukuksuzluklarını yaşayan ve o kötülükler içerisinde hakkı ve hukuku ayakta tutmaya gayret eden bir kişi. Hukuk adına yaşadığı tecrübelerden kaynaklanan sözlerine kulak kabartmak gerekir. Çatışmaların hukuki çözümü için hepimizin tek başvuru mercii olan yargı kurumlarının bizatihi kendisinin çatışma görüntüsü vermesi devletimize zarar verir. Devletimiz zarar görürse bu topraklarda tutunmak zorlaşır."

Kaynak: Gerçek Gündem

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AKP Yargıtay Anayasa Mahkemesi (AYM) Can Atalay
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