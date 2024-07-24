Özgür Özel ve Sokak Köpeği Arasında İlginç Anlar: Meclis'i Duyunca Sırtını Döndü

AKP’nin sokak hayvanlarını öldürmesini yasalaştıran teklifi tüm Türkiye’nin gündeminde. Teklifin komisyondan geçmesi ise tepkileri beraberinde getirdi. Önümüzdeki günlerde Genel Kurul'a gelmesi beklenen düzenlemede özellikle 'ötanazi' kelimesi hem siyasetin hem de hayvanseverlerin odağı olmuştu.

Siyasi parti liderleri de konuyla ilgili yaklaşımlarını birer birer gündeme getirirken sokak köpeklerinin uyutulmasına karşı olan CHP lideri Özgür Özel'in bir sokak köpeğini sevdiği anlar sosyal medyada dikkat çekti.

"MECLİSTEKİ AMCALARA, ABLALARA BİR ŞEY SÖYLE"

Yolda karşılaştığı köpeği sevmek için eğilen Özel, köpeğin başını ve sırtını okşarken "Naber? Buradan Meclis'e bir şey söylemek ister misin? Meclis'teki amcalara, ablalara bir şey söyle" dedi.

"MECLİSİ DUYUNCA SIRTINI DÖNDÜ"

Bir süre sonra ayağa kalkıp yoluna devam eden Özel, "Bunların canına kastediyorlar, olacak gibi değil. Meclis'i duyunca sırtını döndü! Hiç memnun değil" diyerek yasa teklifinin komisyondan geçmesini anımsattı.