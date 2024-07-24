TBMM'de ‘Hırsız AKP’ Kavgası! AKP ve DEM Partili Vekiller Arasında Yumruklu Kavga

TBMM'de yine tansiyon yükseldi. DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan “AKP hırsızlık yapıyor. Terbiyesiz de ahlaksız da sizsiniz” ifadelerini kullanması üzerine AKP'li vekiller kürsüye doğru yürüyerek Bozan'a saldırdı. Kavgada eski Ulaştırma Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Ali Bozan’a yumruk attı.

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TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. TBMM'de AKP'li ve Dem Partili vekiller arasında kavga çıktı. Tansiyonun yükselmesinin ardından oturuma ara verildi. Sükunetin sağlanmasının ardından yeniden kurulun toplanmasını bekleniyor.

Genel Kurul'da İYİ Parti'nin gündeme ilişkin verdiği grup önerisi görüşülürken konuşan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan “AKP hırsızlık yapıyor. Terbiyesiz de ahlaksız da sizsiniz” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine AKP'li vekiller kürsüye doğru yürüyerek Bozan'a saldırdı. Bozan bu sırada yere düştü.

Meclis polisi kavgaya müdahale etti. Kavgada eski Ulaştırma Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Ali Bozan’a yumruk attı. DEM Partili ve CHP'li milletvekilleri saldırıyı önlemek için çaba sarf etti. Bu sırada CHP Milletvekili Murat Murat Emir de yer düştü.

Bu sırada TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi. Gerginlik arada da devam etti. Yaşanan arbede sırasında Bozan'ın yere düştüğü görülürken CHP'li bazı milletvekilleri araya girerek milletvekillerini ayırmaya çalıştı. Bozan daha sonra Genel Kurul salonundan çıkarılarak muhalefet kulisine götürüldü.

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