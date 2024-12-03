Özgür Özel, Ümit Özlale'ye CHP Rozetini Taktı

İYİ Parti'de Kalkınma Politikaları Başkanlığı yapan İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP'ye resmen katıldı. CHP lideri Özgür Özel, bugünkü grup toplantısında "ekonomi takımımızın gücüne güç katacak" dediği Özlale'ye rozetini taktı.

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İYİ Parti'de Kalkınma Politikaları Başkanı olarak görev yapan İzmir Milletvekili Ümit Özlale, bir süredir çıkan haberler doğrultusunda bugün resmen CHP'ye katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Özlale'nin ekonomi takımına güç katacağını vurguladı.

'İZMİR'DEKİ GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYORUZ'

Özel, Özlale'yi kürsüye davet ederken, "Türkiye İttifakı ile Türkiye’nin birinci partisi olan, CHP’yi hep baba evi olarak nitelendirdik. Gazi Mustafa Kemal’in partisini hep birlikte Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında iktidar yapacağını söyledik. Şu anda İzmir milletvekili olan, bir isim geliyor ve ekonomi takımımızın gücüne güç katmaya, İzmir’deki gücümüze güç katmaya devam ediyor. Ümit Özlale’yi davet edelim" ifadelerini kullandı.

Özlale’nin kürsüye çıkmasıyla CHP lideri, yeni yol arkadaşına parti rozetini taktı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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