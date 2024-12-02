Eski İYİ Partili Ümit Özlale CHP'ye Katılıyor

Eski İYİ Partili, bağımsız İzmir Milletvekili Ümit Özlale CHP'ye katılacağını açıkladı.

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Eski İYİ Partili Ümit Özlale CHP'ye Katılıyor

2023 Genel Seçimleri'nde İyi Parti’den İzmir Milletvekili seçilen ve son yerel seçimlerde partisinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Prof. Dr. Ümit Özlale, geçtiğimiz eylül ayında istifa etmişti.

Eski İYİ Partili Ümit Özlale CHP'ye Katılıyor - Resim : 1

YARIN CHP'YE KATILACAK

Kulislerde, bağımsız milletvekili olarak görevini sürdüren Özlale’nin, istifasının ardından CHP’ye katılacağı konuşuluyordu.

Sözcü TV'de Gazeteci Özlem Gürses'in Para Politika programında konuşan Prof. Dr. Ümit Özlale, iddiaları doğrulayarak yarın CHP'ye katılacağını açıkladı.

Özlale, rozet takılma konusunun henüz netleşmediğini belirterek, " Daha öncesinde ben bir kaç görüşme yaptım. Bundan sonra kalkınma alanında, ekonomi alanında bilgilerimi, tecrübelerimi, şu ana kadar öğrendiğim her şeyi daha çok bir akademisyen, teknokrat olarak CHP’ye vermek istiyorum. " şeklinde konuştu.

"CHP'DE MÜMKÜN OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Açıklamalarını sürdüren Özlale bütün bildiklerini CHP için aktarmak istediğini belirterek, "Bu konuda da eğer biz bugün söylediğimiz bütün sorunları yaratan AKP iktidarını gönderip yerine yoksulluğu azaltacak, Türkiye’yi bir büyüme eksenine oturtacak bir iktidarı getirmek istiyorsak, ben bunun CHP’de mümkün olacağını düşünüyorum. Böylelikle de yarından itibaren benim şu ana kadar bütün bildiklerimi, akademik bilgilerimi, sahadan bilgilerimi CHP için aktarmak istiyorum." şeklinde konuştu.

CHP'NİN VEKİL SAYISI ARTIYOR

Özlale’nin partiye katılımının ardından CHP’nin TBMM’deki sandalye sayısı 129’ olacak.

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