Özgür Özel paylaştı: CHP'nin kedisi 'Şero' taburcu oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde bakılan ve bir süredir hasta olan kedi "Şero" ile ilgili son durumu paylaştı. Bir süredir hasta olan Şero'nun taburcu edildiğini duyuran Özel, "Hayvan hakları konusunda partimizin hattı ve duruşu, Şero'nun hassasiyetleriyle aynıdır." ifadesini kullandı.

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Özgür Özel paylaştı: CHP'nin kedisi 'Şero' taburcu oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından, genel merkezin inşaatından bu yana parti binasında bakılan "Şero" ile ilgili paylaşımda bulundu.

Şero ile çekilen fotoğrafını paylaşan Özel, bir süredir hasta olan Şero'nun tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini bildirdi.

Özel, "Sizlere bir müjdemiz var, Şero'muz çok hastaydı ancak taburcu oldu. Veterineri Tarkan Özçetin, Şero'muzu getirdi. Hayvan hakları konusunda partimizin hattı ve duruşu, Şero'nun hassasiyetleriyle aynıdır." ifadelerini kullandı.

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