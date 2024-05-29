Erdoğan’dan CHP’ye ziyaret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e yapacağı iade-i ziyarete ilişkin açıklama geldi.

Partisinin TBMM’deki grup toplantısının ardından Meclis koridorunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, iade-i ziyaretin 9 Haziran sonrasında yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir görüşme yapıp yapmayacağı da soruldu.

İki partinin yetkili isimlerinin bu konuda görüşeceğini söyleyen Erdoğan, “Görüşmememiz için hiçbir neden yok.” dedi.