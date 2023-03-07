Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye ziyareti olasıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının ilan edilmesi üzerine HDP'den aldığı davete, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den yanıt geldi.

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Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye ziyareti olasıdır

Millet İttifakı'nı oluşturan 6 parti cumhurbaşkanı adayını seçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi. Adayın belli olması sonrası CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den 'HDP' açıklaması geldi.

Habertürk ekranlarında Kübra Par'ın moderatörlüğünü üstlendiği 'Açık ve Net' programına telefonla bağlanan Özgür Özel, gündeme ilişkin önemli konulara açıklık getirdi.

"HDP'Yİ ZİYARET OLASIDIR"

'HDP'nin Altılı Masa'ya desteği olacak mı?' sorusu merak konusu olurken Özgür Özel'in açıklaması dikkat çekti. "HDP'yi ziyaret olasıdır." ifadelerini kullanan Özel, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Bir siyasi parti, seçmenden oy alıyorsa ve o siyasi partinin 6 milyon seçmeni varsa, gerek Meclis çatısı altında gerekse de siyasal çalışma amacıyla genel merkez binasına giderek ziyaret yapılır."

"İLK TURDA BU İŞİ BİTİRELİM"

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması sonrasında Habertürk'te Fatih Altaylı'ya konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Kılıçdarooğlu'na hayırlı olsun, görüşmeye bekliyoruz. İlk turda bu işi bitirelim." ifadelerini kullanmıştı.

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