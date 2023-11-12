CHP Lideri Özgür Özel Hatay'daki acı gerçeği açıkladı: 10 Hataylıdan 9’u sokakta kalıyor

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Özgür Özel Hatay'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı olduğumda Hatay'a gerçekleştireceğini söyleyen Özel, siyaset konuşmayarak Hatay'ın sorunlarıyla ilgili konuştu.

Hatay sokaklarında yanında parti heyeti ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile incelemelerde bulunan Özel, daha sonra CHP Hatay İl Binası önüne giderek burada açıklamalarda bulundu.

Özel'in sözleri şöyle:

"Yıkılan bina sayısı açısından karşılaştırdığınızda Hatay bu zararların yüzde 44’ünü gördü. Türkiye’de 100 bina yıkıldı, bunlardan 44 tanesi Hatay’da yıkıldı ve Hatay ilk günler koştuk geldik. Önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla milletvekillerimiz buraya geldi, nöbet tuttuk. Kendisi buraya defalarca geldi. Sevgili Seyit Torun, belediyelerden sorumluydu. Hatay’ın en önemli, en çok sahip çıkılması gereken, en büyük yıkım olduğunu hemen tespit etti.

'1 SENE SONUNDA 10 HATAYLIDAN 9’U YİNE SOKAKTA'

O süreçte tüm Türkiye’de geç kalındı ama Hatay’da çok geç kalındı. Şimdi enkazlar kalkıyor, 9 şehirde bitti, Hatay’da daha bitmedi. Bir görüşe göre yüzde 20’si duruyor, bazıları daha çoğu duruyor, diyorlar. Bütün Türkiye’de söz verdikleri gibi 1 yılda evler yetişmeyecek ama Hatay’da durum kötü. 275 bin konut yapılması gerekiyor, 33 bin tanesinin ihalesi yapıldı, inşaata başlanan bunun çok daha azı. Yani, ihalesi yapılanların bitmeyeceği de ortada ama tut ki bitti, 1 sene sonunda 10 Hataylıdan 9’u yine sokakta. 'Konteyner kentlerde kalınıyor' deniyor, yağmur alıyor, sızdırıyor, birçok sorunu var konteynerlerin, insanlar kendileri onarmaya çalışıyor, kimi de bıkıyor çadır alıp mahalle arasına gidiyor.

'SAĞLIKTAKİ SORUNLARI YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ'

Sağlıkta, Allah rahmet eylesin, burada 60 doktor öldü, 5 doktor hala kayıp, 600’den fazla sağlık emekçisi hayatını kaybetti Türkiye’nin dört bir yanından ve Hatay’dan. Hastaneler perişan durumda ve bugün Hatay’da kalp krizlerine müdahale edilemediği için yeterli teknik donanımlar olmadığı için ölümler yaşanıyor. Doğumda sorun var, gebelerde sorun var. Bunların hepsini sağlıktan sorumlu genel başkan yardımcımız, Sağlık Bakanını takip eden gölge kabinemizdeki doktorumuz Zeliha hanım çok yakından takip edecek.

'HEKİM MİLLETVEKİLLERİMİZDEN BİR HEYET OLUŞTURACAĞIZ'

Yarın kendisine ilk talimatım Hatay’daki sağlık sorunlarını incelemek üzere hekim milletvekillerimizden bir heyet oluşturması olacak. Gelecekler burada çalışacaklar ve Hatay’a özgü bir raporu hızla yapıp hem Sağlık Bakanı’na sunacaklar hem tüm Türkiye kamuoyuna paylaşacaklar. Sonra da bizim üzerimize ne düşüyorsa biz de gereğini yapacağız. Eğitimle ilgili sorunları, okullar ve öğrencilerin sorunlarını biliyorum.

KONTEYNER KENT AÇILIYOR

Buraya atanmayan öğretmenleri biliyorum, özel okul öğretmenlerinin işsizlik sorunlarını biliyorum, hepsini tek tek çalıştım, okudum notlarımı aldım, Hatay bundan sonra benim şahsi meselemdir. Önceki dönem birbirinden kıymetli 4 milletvekilimiz vardı. 24-25-26-27’nci dönemde çalışan hemen tüm arkadaşlarımız burada. Bu dönem çok kıymetli milletvekillerimiz eşlik ediyor. Ben grup başkanvekilliğinden gelen bir genel başkan olarak onların sahada var olmalarının önemini çok iyi biliyorum ve o konuda hepsinin emeklerine teşekkür ediyoruz. Birazdan grubumuzun her bir milletvekilinin geçen dönem maaşlarını bağışlamalarıyla oluşturduğumuz konteyner kentin açılışını yapacağız."

Kaynak: Gerçek Gündem