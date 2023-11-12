Tuncer Bakırhan'dan yerel seçim mesajı: HEDEP 31 Mart'taki seçimlerde ittifak yapacak mı?

Siyasi partilerin 31 Mart 2024 yerel seçimlerde izleyeceği yol ve ittifak yapıp yapmayacağı gündemin merak edilen konuları arasında.

Seçimde nasıl bir tavır izleyeceği merak edilen partilerden biri de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP).

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ankara'da, partisinin 'Yerel Yönetimler Kurulu'nun Demokratik Yerel Yönetimler Konferansı'nda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Yerelde sürekli bizler kaybettiren konumda olmamalıyız. Bu kadar ödenen bedel ve çaba sonrasında bizler bulunduğumuz her yerde irademizin yönetimlere yansımasını istiyoruz" diyen Bakırhan, şunları aktardı:

"Bizler bölgede kazanan, batıda kaybettiren pozisyon yerine, bölgede de batıda da kazanan bir pozisyonda olmamız gerektiğini söylediler. Biz de aynı şeyi tekrar ediyoruz. Önümüzdeki dönem en başta kayyım atanan belediyeleri özgürleştireceğiz. Yine AKP’nin kötü yönetiminden kaynaklı, yönetmiş olduğu belediyeleri alacağız. Birinci ve ikinci geldiğimiz bütün kentlerde kendi adaylarımızı en geniş konsensusla, en kapsayıcı belediye eş başkan adayları, belediye ve il genel meclisi adaylarıyla birlikte çıkartacağız. Batıda ise huzurlarınızda kamuoyuyla paylaşmak istiyorum: İttifaklara açık olduğumuzu burada belirtmek istiyorum. İttifak yapacağımız güçlerle yapmış olduğumuz hiçbir konuşma, çalışma, aldığımız bir karar kesinlikle sizden habersiz olmayacaktır, sizinle paylaşacağız."

'YEREL YÖNETİM ADAYLARIMIZI HALKIMIZIN ONAYINDAN GEÇİRECEĞİZ'

Tuncer Bakırhan, halkın onayladığı adaylarla seçime gideceklerini belirtip ittifak konusundaki şerhlerini dile getirdi.

Bakırhan şunları söyledi:

"Bu herhangi bir ittifakta kesin olarak yer alacağımız anlamına gelmemeli. Halkımızın işine gelmeyen, halklarımızın, emekçilerimizin işine gelmeyen ittifaklar bize dayatılırsa seçeneksiz değiliz. En iyi ve güçlü adaylarımızla 3. Yol siyasetimizi yerel seçimlerde hayata geçirebilecek hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Defalarca söyledik, yeni dönemde seçilecek yerel yönetim adaylarımızı halkımızın onayından geçireceğiz. Sandık kurulu olur, belirlenen delegelerin oy kullanmasıyla olur. Yani bir biçimiyle halkın önerdiği, istediği adaylarla önümüzdeki dönem seçimlere gireceğimizi bir kez daha buradan belirtelim."

"HEDEP AKP İLE GÖRÜŞTÜ" İDDİASI

Fox TV’de gece kuşağında yayınlanan Orta Sayfa programında konuşan Deniz Zeyrek ise Cuma günü yayımlanan programda, AKP’nin İstanbul’daki Kürt seçmenin güvenini kazanmak için gizliden HEDEP ile görüşme yaptığını öne sürdü.

Zeyrek, verdiği kulis bilgisinde şunları söyledi:

“Bakmayın Demirtaş'a selam verdi diye eleştiriyorlar. Doğrudan bir arka kapı diplomasisi başlamış vaziyette. Çok sözleri dinlenen iki HEDEP yöneticisi, aynı arabaya bindiler ve iktidardan önemli bir isimle görüşmeye gittiler. Kürt meselesi, Kürt seçmenle diyalog vs. açısından sözü geçen biriydi. AKP’nin belirlediği bir mekâna gittiler. Meclis'ten bindiler arabaya, gözümle gördüm. HEDEP güvenmediği için yazılı bir protokol istiyor, onu da AKP vermek istemiyor. Çünkü medyaya sızar ve Bahçeli, Cumhur İttifakı'nı terk eder. Bir taraftan CHP'yi bununla vurmaya çalışıyorlar, diğer yandan HEDEP'le görüşme yapıyorlar."

Kaynak: Gerçek Gündem