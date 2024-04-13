Özgür Özel, Fransa yolcusu!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Fransa'ya gideceği duyuruldu. Özel, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) oturumuna katılacak ve program kapsamında siyasilerle ikili temaslarda da bulunacak.

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Özgür Özel, Fransa yolcusu!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKPM Sosyalistler, Demokratlar Yeşiller Grubu (SOC) Genel Başkanı Frank Schwabe tarafından gelen davet üzerine, grubun bahar oturumuna katılacak.

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan oturum, 17 Nisan Çarşamba günü düzenlenecek.

KONUŞMA YAPMASI BEKLENİYOR

Özel'in oturumda bir konuşma yapması bekleniyor. CHP Lideri Özel, program kapsamında ayrıca siyasilerle ikili temaslarda da bulunacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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