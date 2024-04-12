Özgür Özel, Antalya'daki teleferik kazasını araştırmak için bölgeye heyet gönderiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasıyla ilgili olarak harekete geçti.

1 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı kaza sonrasında, CHP heyeti bölgeye giderek olayı araştıracak. Heyetin içinde CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ve Deniz Yavuzyılmaz ile birlikte 10 milletvekili bulunacak.

Bölgeye, Muğla, İstanbul ve Ankara'dan Ekipleri Gidecek

Özel, X hesabından yaptığı açıklamada, 'Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcılarımız Gamze Taşcıer ve Deniz Yavuzyılmaz ile birlikte 10 milletvekilimizden oluşan heyetimiz bölgeye hareket ediyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve yetkililerle temas halindeyiz, kazayı detaylarıyla araştıracağız. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras koordinatörlüğünde İstanbul, Ankara ve Muğla Büyükşehir Belediyelerimizin arama kurtarma ekipleri bölgeye hareket halinde. Kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra kamuoyunu detaylı biçimde bilgilendireceğiz.' ifadelerini kullandı.