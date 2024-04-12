İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den YSK'nın Ordu kararına tepki

Meral Akşener, İYİ Parti'nin Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine yönelik Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunun reddedilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den YSK'nın Ordu kararına tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yüksek Seçim Kurulu'nun Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine yönelik itirazlarını reddetmesine tepki gösterdi.

Akşener, YSK'nın kararını eleştirerek, partilerinin adayının aldığı oyların hırsızlar tarafından gasp edildiğini belirtti. Ayrıca, doğruların mutlaka ortaya çıkacağını ve hakkın sahibini bulacağını vurguladı.

'YSK, Kendi Tarihine Bir Leke Daha Sürdü'

Akşener, X hesabından yaptığı açıklamada, 'Seçim şaibelerine karşı bu kadar istikrarlı olarak adaletsiz, ciddiyetsiz ve basiretsiz kararlar veren bir Yüksek Seçim Kurulu, bizden başka hiçbir ülkeye nasip olmamıştır... 98 bin oyun geçersiz olduğu, kullanılmayan zarf ve oy pusulalarının havalarda uçuştuğu, sandıkların başında 'partili' devlet memurlarının bulunduğu ve daha birçok garabetin kanıtlarla ortaya konulduğu Ordu seçimlerine yönelik tüm itirazlarımıza, YSK bugün red kararı vermiş...

YSK, Orduluların iradesini yok sayarak kendi tarihine bir leke daha sürmüştür. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Adayımız Enver Yılmaz'ın sandıkta milletimizden aldığı helali, hırsızların masasına haram olarak sunmuştur. Kendini hala millet iradesinden üstün görenlere bir kez daha hatırlatmak isterim ki doğruların elbet bir gün ortaya çıkmak, hakkın da elbet bir gün sahibini bulmak gibi çok güzel bir huyu vardır...' ifadelerini kullandı.

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