Numan Kurtulmuş'tan İsrail'in TRT ekibine saldırısına tepki: İsrail, insanlık için yüz karası

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail ordusunun Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu yaralanan TRT Arapça ekibinin yanı sıra diğer gazetecilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamı kınayarak uluslararası toplumu sesini yükseltmeye çağırdı.

Numan Kurtulmuş'tan İsrail'in TRT ekibine saldırısına tepki: İsrail, insanlık için yüz karası

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'deki saldırısına uğrayan TRT ekibine geçmiş olsun dileklerini ileterek, İsrail'in artan vahşeti karşısında mazlumun yanında yer alacaklarını ve hakikati savunmaya devam edeceklerini ifade etti. Ayrıca, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamın insanlık için utanç verici olduğunu belirterek uluslararası toplumun sessizliğine dikkat çekti ve sesini yükseltmesi gerektiğini vurguladı.

Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Katil İsrail yönetiminin Gazze Nuseyrat kampında gazetecilere düzenlediği saldırıda yaralanan TRT Arabi Kameramanı Sami Şahada'ya Rabb'imden acil şifa diliyor, sahada canları pahasına görev yapan tüm basın mensuplarına ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Her geçen gün artan İsrail vahşeti karşısında mazlumun yanında yer alarak hakikati savunmaya devam edeceğiz. İsrail'in Gazze’de sürdürmüş olduğu katliam, bütün insanlık için yüz karası olmaya devam ediyor. Sistematik olarak işlenen bu insanlık suçuna karşı sessiz kalan uluslararası toplumun sesini yükseltmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz."

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