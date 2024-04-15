Özgür Özel, Filistin seyahatini erteledi: Mümkün olan ilk fırsatta gideceğim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz aylarda Filistin'e gideceğini açıklamıştı.

Özgür Özel, İran'ın İsrail'e yönelik saldırıları sonrası bölgenin hava trafiğine kapatılmasından dolayı bugün gideceği Filistin ziyaretini ertelediğini duyurdu.

Özel, şunları söyledi:

"Bugün için Filistin'e gideceğimizi daha önce duyurmuştum. Ancak bölgede yaşanan son gelişmeler ve hava sahalarının uçuşa kapanması sebebi ile programımızı maalesef bugün gerçekleştiremiyoruz. Mümkün olan ilk fırsatta Filistin'e gideceğim. Filistin halkının yanındayız, ateşkes bir an önce sağlanmalı insani yardımların bölgeye sorunsuz ulaşımı temin edilmelidir."

Kaynak: Gerçek Gündem