Kozan'da İYİ Partili ve BBP'li meclis üyeleri CHP'ye geçti! Cumhur İttifakı'nın önüne geçtiler

MHP'li Kozan Belediyesi'nde İYİ Partili ve BBP'li meclis üyeleri partilerinden istifa ederek CHP'ye katıldı.

Kozan'da İYİ Partili ve BBP'li meclis üyeleri CHP'ye geçti! Cumhur İttifakı'nın önüne geçtiler

MHP’nin kazandığı Adana’nın Kozan ilçesinde İYİ Parti ve BBP’li meclis üyeleri partilerinden istifa ederek CHP’ye katıldı. CHP’nin meclis üyesi sayısı 17’ye yükselirken, AKP-MHP grubunun meclis üyesi sayısı ise 15’te kaldı.

Kozan’da belediyenin ilk meclis toplantısı, yeni seçilen MHP’li Mustafa Atlı başkanlığında yapıldı. Meclis’te çoğunluğu elde etmek isteyen belediye meclis üyeleri ise CHP’ye katıldı.

Kozan Belediyesi’nin Nisan ayı ilk meclis toplantısı Mustafa Atlı başkanlığında yapıldı. Meclis, 14 Cumhur İttifakı, 4 İYİ Parti, 8 CHP ve 5 BBP üyesinden oluştu.

İstifaların ardından Kozan Belediyesi meclis üyeliğine seçilen İYİ Partili ve Büyük Birlik Partisi meclis üyesinin partilerinden istifa ederek CHP’ye geçmesiyle birlikte CHP’nin meclis üyesi sayısı 17 oldu.

Cumhur İttifakı’nın meclis üye sayısı ise 15 oldu.

Etiketler
CHP MHP AKP Adana
Tam bir zihin açıcı... 1 tatlı kaşığı bile beyne hemen etki ediyor ve hafızaya iyi geliyor Tam bir zihin açıcı... 1 tatlı kaşığı bile beyne hemen etki ediyor ve hafızaya iyi geliyor
ADK raporuna rağmen tahliye edilmeyen Çetin Doğan'ın eşinden açıklama: Hayatta kalabilmesi için tesadüflerin değil, hukukun tecelli etmesini umuyoruz" "Hayatta kalabilmesi için tesadüflerin değil, hukukun tecelli etmesini umuyoruz"
Star TV dizisi Yalı Çapkını'nın yeni adresi belli oldu... Anlaşma duyuruldu Star TV dizisi Yalı Çapkını'nın yeni adresi belli oldu... Anlaşma duyuruldu
Barış Terkoğlu, "Taksitçi” lakabıyla anılan yargı mensubunu yazdı: Rüşvet aldığı iddiasının olduğu dosya buharlaşıyor Barış Terkoğlu, "Taksitçi” lakabıyla anılan yargı mensubunu yazdı
2023'te Ay'a sert iniş yapılacaktı: Türkiye Uzay Ajansı, hedeflerin çok gerisinde kaldı... Personel ve yerleşke sorunundan yakındılar 2023'te Ay'a sert iniş yapılacaktı: Türkiye Uzay Ajansı, hedeflerin çok gerisinde kaldı
THY, iptal edilen İran seferleri için ücretsiz rezervasyon yapacak THY, iptal edilen İran seferleri için ücretsiz rezervasyon yapacak
ÇOK OKUNANLAR
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu: Bir ablamın babası da çok ünlü bir isim "Bir ablamın babası da çok ünlü bir isim"
Teleferik faciasından tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı
Özel'den Kepez Belediye Başkanı'nın tutuklanmasına tepki: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz "Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz"
Kulis: Alınan yenilgi AKP’nin arayışlarını hızlandırdı, parlamenter sistem önerisi gündeme gelebilir Kulis: Alınan yenilgi AKP’nin arayışlarını hızlandırdı, parlamenter sistem önerisi gündeme gelebilir
Kozan'da İYİ Partili ve BBP'li meclis üyeleri CHP'ye geçti! Cumhur İttifakı'nın önüne geçtiler İYİ Partili ve BBP'li meclis üyeleri CHP'ye geçti!