Kozan'da İYİ Partili ve BBP'li meclis üyeleri CHP'ye geçti! Cumhur İttifakı'nın önüne geçtiler

MHP’nin kazandığı Adana’nın Kozan ilçesinde İYİ Parti ve BBP’li meclis üyeleri partilerinden istifa ederek CHP’ye katıldı. CHP’nin meclis üyesi sayısı 17’ye yükselirken, AKP-MHP grubunun meclis üyesi sayısı ise 15’te kaldı.

Kozan’da belediyenin ilk meclis toplantısı, yeni seçilen MHP’li Mustafa Atlı başkanlığında yapıldı. Meclis’te çoğunluğu elde etmek isteyen belediye meclis üyeleri ise CHP’ye katıldı.

Kozan Belediyesi’nin Nisan ayı ilk meclis toplantısı Mustafa Atlı başkanlığında yapıldı. Meclis, 14 Cumhur İttifakı, 4 İYİ Parti, 8 CHP ve 5 BBP üyesinden oluştu.

İstifaların ardından Kozan Belediyesi meclis üyeliğine seçilen İYİ Partili ve Büyük Birlik Partisi meclis üyesinin partilerinden istifa ederek CHP’ye geçmesiyle birlikte CHP’nin meclis üyesi sayısı 17 oldu.

Cumhur İttifakı’nın meclis üye sayısı ise 15 oldu.