THY, iptal edilen İran seferleri için ücretsiz rezervasyon yapacak

THY, İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası iptal edilen seferler için ücretsiz rezervasyon yapacağını duyurdu.

THY, iptal edilen İran seferleri için ücretsiz rezervasyon yapacak

Türk Hava Yolları (THY), İran ile İsrail arasında yaşanan gerginlik nedeniyle iptal edilen Irak, Ürdün ve Lübnan seferleriyle ilgili yaptığı yeni açıklama ile yolcuların ücretsiz rezervasyon değişikliği yapabileceğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Değerli Yolcularımız, Irak, Ürdün ve Lübnan’daki mevcut durum sebebiyle, 13 Nisan 2024 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 13 Nisan 2024-22 Nisan 2024 tarihleri arasındaki Irak, Ürdün ve Lübnan varışlı ve çıkışlı seferlere kayıtlı tüm yolcularımızın 22 Nisan 2024 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. İade talepleri ise bilet kuralları kapsamında yapılacaktır. Bilet süresinin uzatılmasıyla ilgili değişiklik cezası alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar Türk Hava Yolları tarafından icra edilen seferlerde geçerli olacaktır.”

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