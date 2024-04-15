2023'te Ay'a sert iniş yapılacaktı: Türkiye Uzay Ajansı, hedeflerin çok gerisinde kaldı... Personel ve yerleşke sorunundan yakındılar

AKP’nin seçimler öncesi propaganda malzemesi haline getirdiği Türkiye Uzay Ajansı’nda yerleşke ve personel sorununu çözülemedi. 2023’te yapılması planlanan ‘Ay’a sert iniş’ hedefinin ise yalnızca yüzde 40’ına ulaşılabildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Şubat 2021 tarihinde düzenlenen Milli Uzay Programı’nda yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin uzay yolculuğundaki 10 hedefini” paylaşmış ve TUA’ya Ay’a 2023’te sert iniş görevini vermişti. 2023 hedefi hayallerde kalırken, görevde ilerleme oranı ise yalnızca yüzde 40 oldu.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Ajans, Ay’a sert iniş hedefinin ilerleme oranının 2024 yılının sonunda ancak yüzde 50’ye ulaşacağını bildirdi. Hedefin 2025 ve 2026 yıllarındaki ilerleme oranları ise sırasıyla yüzde 60 ve yüzde 100 olarak kaydedildi. Uzay Ajansı’nın, “Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi” çalışması ise hedeflere yönelik başarısızlığa ayna tuttu. Aralık 2018’de kurulan ajansın, Nisan 2024 itibarıyla kurumsal yapılanma sürecinin tamamlanmamasından yakındığı ortaya çıktı. Çalışmanın, “Zayıflıklar” bölümünde sıralananlar da kurumun bir tabela kurumu olmaktan öteye gidemediğini gözler önüne serdi.

Çalışmanın, “zayıflıklar” bölümünde şunlar aktarıldı:

•Kurum içerisinde uzman ve deneyimli personel sayısının azlığı,

•İhtiyaç duyulan alanlarda nitelikli personel temininde güçlük yaşanması,

•Personelin çalışma koşullarının ve ofis ortamının istenen düzeyde (Etkin ve verimli çalışmaya yeterince uygun) olmaması,

•TUA’nın müstakil bir yerleşkeye sahip olmaması,

•Kurumun, uzay ekosisteminde gelişmiş ülkeler ile ortak geliştirme, üretim yapma ve uygulama projelerine başlamamış olması.

HEDEFLER TUTMADI

İlk Türk astronot olarak Alper Gezeravcı’yı 55 milyon dolar karşılığında uzay yolculuğuna gönderen iktidar, TUA’ya gereken önemi göstermedi. 2024 yılı için yalnızca 1 milyar 702 milyon 764 bin TL bütçe ayrılan ajans, 2023 yılı için konulan sekiz hedefin ancak ikisini tutturabildi. Tutan hedeflerin, “Uzay ve havacılık bilim ve teknolojileri alanında hazırlanan ulusal rapor sayısı” ve “Uzay ve havacılık bilim ve teknolojilerinde desteklenen proje sayısı” olduğu bildirildi.