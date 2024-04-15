Müjdat Gezen: "Tarık Akan'ı Uğur Dündar tutuklattı" lafı tamamen yalandır

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar arasındaki polemiğe sanatçı Müjdat Gezen de katıldı. Gezen, "Tarık Akan’ı Uğur Dündar tutuklattı lafı tamamen yalandır" dedi.

Müjdat Gezen: "Tarık Akan'ı Uğur Dündar tutuklattı" lafı tamamen yalandır

Oyuncu Müjdat Gezen, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde, sosyal medyada yayılan "12 Eylül'de Tarık AkanUğur Dündar tutuklattı" iddialarını yalanladı.

Dönemin Tercüman gazetesinin söz konusu iddiayı manşet yaptığını kaydeden Gezen, "Tarık Akan’ı Uğur Dündar tutuklattı lafı tamamen yalandır. Uğur, 1. şube müdürü Tayyar Bey’e gidip Tarık’ı ziyaret etmiş ve Tarık’a herhangi bir şey yapılmamasını rica etmiştir" diye yazdı.

Olayın birinci tanığı olarak gerçeklerin su yüzüne çıkmasını istediğini kaydeden Müjdat Gezen, "Bu polemiğin de artık sürdürülmemesi daha doğru olur kanısındayım" ifadelerini kullandı.

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