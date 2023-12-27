Özgür Özel: Erkan Baş'ın çağrısını destekliyorum
CHP lideri Özel, "Çağlayan Adliyesi önünde Can Atalay'ın tahliyesinin Anayasaya aykırı biçimde engellenmesini teşhir eden TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın çağrısını destekliyorum" dedi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP), 13. Ağır Ceza Mahkemesi Can Atalay dosyasında karar verene kadar Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi başlattı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın eylem çağrısı yaptığı paylaşımı alıntılayarak sosyal medya hesabından destek çağrısında bulundu.
Özel'in paylaşımı şöyle:
"Çağlayan Adliyesi önünde Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliyesinin Anayasaya aykırı biçimde engellenmesini teşhir eden Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın çağrısını destekliyorum."