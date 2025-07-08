Özgür Özel Dahil 3 İsmin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis'te

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Ankara Başsavcılığı, geçtiğimiz gün CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret, suç işlemeye alenen tahrik, kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret ve tehdit" suçlamasıyla re’sen soruşturma başlattı.

CHP'li belediyelere art arda operasyonlar düzenlenip belediye başkanları tutuklanırken gelen bu hamle, kafalarda soru işareti oluşturdu. Son olarak bugün Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'e ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Kaynak: AA