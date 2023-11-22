Özgür Özel: Alevi yurttaşlarımızın tüm taleplerini cesaretle ve kararlılıkla savunacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Alevi dernek vakıf ve federasyonların başkan ve yöneticileriyle bir araya geldim. Cemevlerinin ibadethane statüsüne kavuşması ve eşit yurttaşlık talepleri başta olmak üzere Alevi yurttaşlarımızın tüm taleplerini cesaretle ve kararlılıkla savunacağız" açıklamasını yaptı

Özgür Özel: Alevi yurttaşlarımızın tüm taleplerini cesaretle ve kararlılıkla savunacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün CHP Genel Merkezi'ndeki makamında Alevi dernek, vakıf ve federasyonlarının başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi. Özel, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Alevi dernek, vakıf ve federasyonlarının başkan ve yöneticileriyle bir araya geldim. Cemevlerinin ibadethane statüsüne kavuşması ve eşit yurttaşlık talepleri başta olmak üzere Alevi yurttaşlarımızın tüm taleplerini cesaretle ve kararlılıkla savunacağız."

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