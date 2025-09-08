Özgür Çelik'ten Taksim Çıkışı: 'Bizim İçin En Ulu Görev' Diyerek Duyurdu

CHP, 102’nci kuruluş yıl dönümünü kutlarken Özgür Çelik, sosyal medyadan Taksim'e çağrı yaptı. Çelik, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “İki büyük eserim var, biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’dir” diyerek bizlere miras bıraktığı, 102 yıllık çınarımız, baba ocağımız partimizin kuruluşunu Genel Başkanımız Özgür Özel’in katılımı ile kutlayacağız" dedi.

Özgür Çelik'ten Taksim Çıkışı: 'Bizim İçin En Ulu Görev' Diyerek Duyurdu
Mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yarın Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda partisinin kuruluş yıl dönümünü kutlayacalarını açıkladı. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağı bildirildi.

CHP, kayyım ve kurultay tartışmaları arasında 102’nci kuruluş yıl dönümünü kutlarken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medyadan dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Çelik, Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çağrı yaparken, açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “İki büyük eserim var, biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’dir” diyerek bizlere miras bıraktığı, 102 yıllık çınarımız, baba ocağımız partimizin kuruluşunu Genel Başkanımız Özgür Özel’in katılımı ile kutlayacağız. Bizim için en ulu görev boynunda idam fermanı varken Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi’ni bizlere armağan eden Atamızın emanetine sahip çıkmaktır. Çok Yaşa CHP!"

