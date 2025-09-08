Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Tepki Gösterdi: 'Sokaklarımızın Karıştırılmasına Müsaade Etmeyiz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kritik açıklamlarda bulundu. Erdoğan, İzmir Balçova'da şehit edilen iki emniyet mensubuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Kalleş saldırıda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

'MAHKEME KARARINI ELEŞTİRMEKLE TANIMAMAK AYRI ŞEYLER'

Erdoğan, açıklamalarında CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin de konuşurken, "Türkiye'de hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir. Mahkeme kararlarını eleştirmek ayrı şeydir, tanımamak ayrı şeydir. Sokaklarımızın karıştırılmasına, İstanbullu kardeşlerim başta olmak üzere milletimizin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyiz" ifadelerini kullandı.

EĞİTİMDE YENİ DÖNEM

Eğitim-öğretim döneminin bugün başlamasıyla yeni döneme ilişkin flaş ifadeler kullanan Erdoğan, "Bu yılki eğitim öğretim faaliyetlerimizin iki ana temasını aile ve yeşil vatan olarak belirledik. Her çocuk bir fidan, ilk ders yeşil vatan başlığı ile ilk hafta okullarımızda pek çok etkinlik düzenlenecek. Ayrıca 10 ay boyunca Yeşil Vatan Benim Okulum, Geleceğe Çare başlığı altında verilecek eğitimler ailelerimizi de sürece doğrudan dahil edecek. İklim, çevre ve aile odaklı bu takvimden ötürü hem Milli Eğitim Bakanlığımızı hem de Tarım ve Orman Bakanlığımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Erdoğan, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Bir diğer husus, merak ve iştiyaktır. Merak ilmin ve bilginin anahtarıdır. Çocuklarımızın merak etmesi, yeni şeyler keşfetmek için heveslenmesi öğrenmenin en önemli lokomotifidir. Soran, sorgulayan, araştıran, yeni buluşlar peşinde koşan ve elbette hayal kuran nesillerin önünü ne kadar açabilirsek o kadar başarılı olabiliriz. Gençlerimizin başımıza yeni icat çıkarması tenkit edilecek değil, bilakis takdir edilecek bir davranıştır. Çünkü tarih boyunca insanlığın ufkunu genişletenler mevcutla yetinmeyip yeni icat çıkaranlar olmuştur.

Gençlerle her buluşmamızda onlara şu dört ilkeyi hatırlatıyorum: Oku, düşün, uygula, neticelendir. Evet, bize göre başarının sırrı işte bu formülde gizlidir. Ömrü boyunca nice engelle, nice zorlukla karşılaşmış bir siyasetçi olarak hep bu anlayışla hareket ettik ve hamdolsun sonuçta hedeflerimize ulaştık. Buradaki genç yavrularımın da bu prensiple hareket ederek ülkemiz, milletimiz ve insanlık için çok önemli işler başaracağına inanıyorum."

CHP LİDERİ ÖZEL'E 'FÜZE' TEPKİSİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in füze denemelerinde balıklar ve turistlerin rahatsız olduğuna ilişkin ifadelerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı, "Balıklar ve turistler füze denemelerinden rahatsız oluyormuş. Doğru desen doğru değil. Komik desen komik değil. Beyefendi yalnızca komut ile hareket ettiği için bu basit gerçeği araştırma gereği bile duymuyor" dedi.

EKONOMİDE HEDEF BÜYÜDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi politikalarına yönelik de konuştu. Erdoğan, güncellenen hedefi "Orta Vadeli Pogram sadece rakamlardan, tablolardan ibaret değildir. Halkımızın refahını kalıcı olarak yükseltmeyi amaçlayan bir vizyondur. Program sayesinde önümüzdeki 3 yıl boyunca büyümekle kalmayacak, aynı zamanda küresel ekonomi ve ticaret ortaklarımızın ortalama büyüme performansını da geride bırakacağız. Şimdi hedefimizi biraz daha büyüttük. 2028 sonunda inşallah 1,9 trilyon dolarlık bir ekonomi olacağız. Kişi başına gelirimiz ilk kez 21 bin doları yakalayacak. Türkiye'yi kalıcı biçimde yüksek gelirli ülkeler ligine taşımayı istiyoruz. Enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız" ifadeleriyle duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamalarından diğer öne çıkanlar ise şöyle:

HEDEF 453 BİN DEPREM KONUTU

"6 Eylül Cumartesi günü 300 bininci deprem konutunun anahtarını teslim etmek ve 41 projemizin resmi açılışını yapmak üzere Malatyamızın misafiri olduk. Ocak ayında 201 bin, Haziran'da ise 250 bininci konutumuzu tamamlayıp hak sahibi depremzelerimize tahsis etmiştik. 13 ilimizde toplam 304 bin 836 bağımsız bölümü hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmenin sevincini yaşadık. Aynı törende 9 ilimizde yapımı tamamlanan binlerce konut ve işyerinin de kurasını çektik. Deprem bölgemiz için kullandığımız kaynakların toplamı 75 milyar doları geçiyor. Hedefimiz 453 bin bağımsız bölümü yılbaşına kadar tamamlayıp, hak sahiplerine teslim etmek. Bunun için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

'SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR' DÜZENLEMESİ

Son dönemde 18 yaş altı suça karışan çocuklarla ilgili kamuoyumuzda yürüyen tartışmaları çok yakından takip ediyoruz. Bugünkü menfur saldırı dahil cinayet ve suçların faillerinin bu yaş grubundan olması halkımızda haklı infiale yol açıyor. Suç şebekeleri, sokak çeteleri, terör örgütleri bu yaş grubundaki çocukları özellikle hedef alıyor. Dijital platform, popüler kültür, gayri meşru hayatı özendiren dizi, filmlerin bu sorunun büyümesindeki rolünü kimse inkar edemez.

Bu meselenin sosyolojik, psikolojik, pedagojik, ailevi boyutları dahil çok yönlü ele alınması gerektiğine inanıyorum. Geleceğimizi de ilgilendiren bu sorunu elele vererek hep beraber çözmek zorundayız. Hükümet olarak sıkıntı daha fazla kronikleşmeden mevzuatın gözden geçirilmesini kapsayacak şekilde konunun üzerine gideceğiz. Tarihimizin, kültürümüzün, evrensel hukuk normlarının rehberinde yapacağız.

EVLENMEK İSTEYEN GEÇLERE KREDİNİN MİKTARI ARTIRILDI

Aile ve Gençlik Fonumuz vasıtasıyla yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz desteğin miktarını artırıyoruz. 2026 yılı ocak ayı itibariyle çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş aralığında olması halinde Kredi tutarını 250 bin liraya, diğer durumlarda 200 bin liraya çıkarıyoruz. 48 ay içirişinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmeleri durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi