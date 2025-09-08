DEM Parti’den CHP’ye Destek Ziyareti: Birlikte Mücadele Etmekten Başka Yol Yok!

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na dayanışma ziyaretinde bulunan DEM Parti heyeti, “Bu yalnızca CHP’ye değil, halkın iradesine yapılan bir müdahaledir” mesajını verdi. DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Arife Çınar, "Birlikte mücadele etmekten başka bir yol yok” ifadesini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanması ve binanın polis ablukasına alınmasının ardından, DEM Parti heyeti binaya giderek destek ziyaretinde bulundu. CHP İl Başkanı Özgür Çelik’e dayanışma mesajı ileten heyet, yapılanın yalnızca bir partiye değil, tüm demokrasi güçlerine yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı. DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Arife Çınar, il binası yakınlarında yaptığı açıklamada, “Türkiye’de sistematik hale gelen kayyum politikasıyla karşı karşıyayız. Bu yalnızca partilere değil, halkların iradesine yöneliktir. Demokrasi için birlikte mücadele etmekten başka bir yol yok” ifadelerini kullandı.

'SEÇİMSİZ DÜZENİN TEMELLERİ ATILIYOR!'

Destek açıklamasına DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu, diğer milletvekilleri ve ESP Genel Başkanı Murat Çepni de katıldı. Milletvekili Kezban Konukçu, CHP’ye yapılan müdahaleyi demokrasiye doğrudan bir saldırı olarak nitelendirdi. “Bu operasyon yalnızca bir partiye değil, halkın seçme-seçilme hakkına yöneliktir. Saray rejimi, seçimsiz bir düzenin temellerini atmak istiyor” dedi. Konukçu, “Barış, adalet ve demokrasi birbirinden ayrı düşünülemez. Bu nedenle biz her zaman demokrasinin yanında yer alacağız” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Kaynak: ANKA

