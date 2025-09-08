CHP Yeni Yol Haritasını Çizdi... 4 Başlıkta Radikal Değişim

CHP, kuruluş haftasında düzenlediği Örgüt Temsilcileri Meclisi Toplantısı’nın ardından program güncelleme çalışmalarına dair sonuç bildirisini paylaştı. Dört ana başlık altında hazırlanan yeni yaklaşım belgeleri, 39. Olağan Kurultay’da delegelerin onayına sunulacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 4-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen kuruluş haftası kapsamında parti genel merkezinde yapılan Örgüt Temsilcileri Meclisi Toplantısı’nın sonuç bildirisini yayımladı. Açıklamada, parti programının çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde güncelleneceği ve bu kapsamda hazırlanan yeni yaklaşım belgelerinin, 39. Olağan Kurultay’da delegelerin onayına sunulacağı belirtildi. Partinin 6-9 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenen 20. Olağanüstü Tüzük Kurultayı’nda aldığı karar doğrultusunda başlatılan program değişikliği çalışmalarında artık son aşamaya gelindiği bildirildi.

DEVLET VE DEMOKRASİ VURGUSU

Toplantıda, dört temel başlıkta hazırlanan yaklaşım belgeleri değerlendirildi. İlk belge, devlet, yönetim ve demokrasi alanına odaklanıyor. CHP, bu belgede yeni bir siyasal rejim tasarımı olarak parlamenter demokrasiyi esas aldığını ifade etti. Belgede ayrıca, hak ve özgürlükler alanında evrensel standartların temel alınacağı, hukukun üstünlüğü ve demokratik kurumsallaşma ilkelerine öncelik verileceği ifade edildi. Yerel yönetimlerin yetki ve kaynak bakımından güçlendirilmesi, kamusal hizmetlerin halka en yakın yerel birimlerce sunulması ilkesinin benimsendiği de bildiride yer aldı.

EKONOMİDE KAPSAYICI KALKINMA

İkinci yaklaşım belgesi, kalkınma ve ekonomi politikalarına ayrıldı. CHP burada, sosyal demokrat ilkeleri temel alan, kapsayıcı ve bütüncül bir kalkınma anlayışını savunuyor. Hayat pahalılığını ortadan kaldırmayı hedefleyen bu yaklaşım, finansal istikrar ile kamucu politikaların uyum içinde yürütülmesini öngörüyor. Söz konusu belge, ekonominin yalnızca büyümeyle değil, gelir adaleti, üretim odaklılık ve sosyal refah ile birlikte düşünülmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINA REVİZYON

Üçüncü belge, sosyal devlet ve toplumsal eşitlik alanına ilişkin. CHP’nin bu belgede temel hedefi, sosyal devlet anlayışının adalet ve eşitlik ilkeleri temelinde yeniden yapılandırılması. Bu kapsamda, her yurttaşa bir temel vatandaşlık geliri sağlanması öneriliyor. Ayrıca çalışan ve emekli yoksulluğunu ortadan kaldıracak gelir ve sosyal güvenlik politikaları üzerinde duruluyor. Belgede, sosyal hakların bireylerin yaşam kalitesini artıran temel unsurlar olduğu vurgulanıyor.

DIŞ POLİTİKA ÖNCELİĞİ BELİRLENDİ

Dördüncü ve son belge ise dış politika, güvenlik ve dirençlilik başlıklarını kapsıyor. CHP, bu alanda demokrasi, refah ve güvenlik odaklı bir dış politika benimsediğini belirtiyor. Belgede, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefinin güçlü biçimde korunacağı, bu doğrultuda gereken adımların vakit kaybetmeden atılacağı ifade ediliyor. CHP ayrıca, dış politikada bölgesel barış, uluslararası hukuk ve çok taraflı diplomasi ilkelerine sadık kalacağını duyurdu.

Tüm bu yaklaşım belgeleri ve yeni politika önerileri, başlangıç ve sonuç bölümleriyle birlikte partinin yeni programını oluşturacak. Bu yeni vizyon, 2025 yılı içinde toplanacak olan 39. Olağan Kurultay’da delegelerin onayına sunulacak.

Kaynak: AA

