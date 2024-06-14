Özel'in traktörle geldiği 'Buğday Mitingi' hava şartları nedeniyle yarıda kesildi: "Buğday fiyatının 15 lira olması lazım..."

CHP, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde hububat fiyatlarının düşük açıklanmasını tepki göstermek için ''Buğday Mitingi'' düzenledi.

Çiftçiler miting öncesi, hububat alım fiyatını traktörlü konvoyuyla protesto etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu konvoya dahil olarak çiftçilere destek verdi.

Özel de şunları söyledi:

“Biz, bu fiyatları duyduğumuzda Rize’deydik. Rize’de çay üreticisine maliyetin 2 lira altında fiyat vermişlerdi. 19 lira maliyet, 17 lira çay fiyatı. Rize’de isyan vardı. Çay Mitingi yapıyorduk. Oradan Adana’ya gittik. İlk buğdaylar orada oluyor malum güneyde. Orada büyük bir isyan vardı. Hatta biz orada halk buluşması diye belediyeye gittik ama bir anda Buğday Mitingi'ne döndü. O sırada buraya fiyat geldiğinde ve yavaş yavaş artık burada buğday hasadı başlayacak. Buradaki büyük şikayeti, büyük isyanı duyduk. Geçen hafta yaptığımız bütün görüşmelerde buğdaya tamam böyle bir fiyat verdiniz ama hiç olmazsa 4 lira destekleme vermeniz lazım, onu da hızlı ödemeniz lazım. TMO’nun bunu mutlaka yapması lazım. Ayrıca önceki dönemlerden silolarda buğday dolu, toprak altında buğday dolu. Bu bütün alışveriş rejimini bozuyor diye söyledik ama kimse oralı olmadı. Biz de bugün sizin sesinizi duyurmaya geldik. Aslında miting alanına doğru geçtik ama burayı kapattığınızı söylenince, ürünlerini yola döktüler, tepki göstermek için. Basını da buraya getirdik. Şimdi hep beraber miting alanına geçeceğiz. Ümit ediyorum. Tüm Türkiye’ye sesinizi duyuracağız. Hakkınızı almanız için mücadele edeceğiz."

MİTİNGDEKİ KONUŞMASI

Özel, mitingde ise şunları söyledi:

“Haziran günüydü hububat alım fiyatları açıklandı. Fiyatları görünce üretici feryat etmeye başladı. Daha önceden kendisi de Ziraat Odası Başkanı olan 31 Mart tarihinde Hayrabolu’nun 5 yıl boyunca hizmet etmek için yetkisini verdiği başkan, genel başkan buraya gel sesimizi Türkiye’ye duyur dedi. Biz bu rakamları duyduktan sonra tam 2 hafta boyunca herkesle görüştük. En son Sayın Cumhurbaşkanıyla yaptığımız görüşmede, şunu söyledim geçen hafta Rize’de memleketinizdeydim. Çaya verilen fiyat 17 lira. Maaliyetin 3 lira altında. Buğdaya verilen fiyat 9 lira 25 kuruş maaliyetin 2 buçuk lira altında. Yarın Fındık gelir, üzüm gelir, diğer ürünler gelir. Çiftçiye bu hesap doğru gelmez, bu borçlar ödenemez. Bu iş böyle yapılmaz çiftçiye bunu yaparsanız bu memleketin beli doğrulmaz dedim. Mutlaka taban fiyatların, maaliyetlerin çok üzerinde belirlenmesi lazım. Buğday fiyatının 15 lira olması lazım.

‘ONLAR DEVLET ADAMIYDI’

Eskiden taban fiyatları, başbakanlar, tarım bakanları açıklardı. Benim memleketim Manisa’da gelirdi tarım bakanı ya da başbakan, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Turgut Özal, Allah hepsine rahmet eylesin… Milletin gözünün içine bakardı, otobüsün üstüne çıkardı ve tütün taban fiyatını, üzüm taban fiyatını açıklardı. Millet beğenirse kasketi alır havaya atardı. Gazeteciler, havadaki kasketin fotoğrafını çekerdi: Taban fiyat beğenildi kasketler havada diye… Oradan güle oynaya ayrılırlardı. Yok fiyat yeterince iyi değilse, alırdı çiftçi kasketini yere çalardı. Bu sefer yerdeki kasketin fotoğrafı çıkardı, fiyat beğenilmedi denilirdi. Fiyata ilave düzenleme yapılırdı. Onlar devlet adamıydı, gözünüzün içine bakardı. Ecevit bakardı, İnönü bakardı gözünüzün içine. Şimdi gecenin 11 buçuğunda tweet atıyorlar. Tweet atarak fiyat verenlerin, mazot artmışken, gübre artmışken, bütün masraflar ikiye katlanmışken, buğdaya yüzde 10 zam verenlere, bunu da tweet atarak söyleyenlere yazıklar olsun.

‘TEKİRDAĞLININ HER 1 TONUN İÇİNDEN 7 TANE ÇEYREK ÇALDILAR’

Bu açıklanan fiyatla 1 ton buğday, sadece iki buçuk çeyrek altın alabiliyor. Yani 1 ton buğdayı koy önüne içinde 7 tane çeyrek altın kayıp. Her bir Trakyalının, Tekirdağlının her 1 tonun içinden 7 tane çeyrek altın çaldılar.”

Buğday mitingi hava şartları nedeniyle yarıda kesildi

Kaynak: ANKA